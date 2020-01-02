綠委王定宇一度喊「沈一鳴獲救」　她怒批：別徒增別人困擾

▲黑鷹失事照片曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者徐政璿／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜機至新北市烏來山區，共8死5傷，參謀總長沈一鳴殉職，也是歷來殉職國軍將領中最高首長。針對民進黨立委王定宇不斷在臉書更新狀況，甚至一度說「沈一鳴獲救」，國民黨前主席洪秀柱表示，重大國防事故應由國防部統一對外發布資訊，立委的職責是監督政府、反映民情，而不是把社群媒體當新聞速報一樣，不斷刷快訊。

洪秀柱批評，國防外交立委（王定宇）應該了解，滿足大眾知的權力的同時，更要注意避免擾亂資訊，尊重國防部的對外發言機制，也用同理心對待傷者及家屬，過於頻繁片斷的資訊只會造成家屬的心理壓力，尤其是若眾多資訊內容分歧不一，更會增添家屬的煩憂。

洪秀柱說，我們為亡者哀悼，也為傷者及家屬祈禱，但請記得留給他們一些空間，不要徒增別人的困擾。

▼立委王定宇談黑鷹直升機迫降。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▼黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

▼民進黨立委王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）

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