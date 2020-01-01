台中元旦寶寶人數減少！台中婦產醫：2050年全台恐只剩1680萬人

▲李茂盛開心和醫護人員，新生兒合影。（圖／李茂盛醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

慶祝元旦，喜迎新生兒，台中市茂盛、光田和童綜合醫院1日共接生7名新生兒，茂盛醫院院長李茂盛表示，可能和上周是好日子，很多產婦都已生產完有關，不過，他也期許政府應該加碼更多獎勵政策，讓年輕人敢生敢養，否則依據婦產科醫學會統計，到了2050年，全台人口恐怕只剩1680萬人，比現在少7百萬人。

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▲李茂盛提前和新生兒一起慶生。

茂盛醫院在元旦上午，先是接生了2個新生兒元旦寶寶，中午過後又接生1個，新生兒人數比往年少了許多，原來上週是黃曆的好日子，大家都趕著生完了，不想留到元旦，產婦的家人們擠在嬰兒室外面忙著拍照，開心迎接可愛的元旦寶寶。

▲台灣面臨少子化嚴重危機。

1月2日生日的李茂盛特別提早1天和元旦寶寶們共同慶祝生日，他頂著蠟燭造型生日帽、戴上國旗口罩、興奮地揮舞著國旗，一起和新生兒們及嬰兒室的醫護人員拍照留念，還捧了一個台灣造型大蛋糕，慶祝這個特別的時刻。

李茂盛許下生日願望，希望台灣今年能夠國泰民安，政府推出更多的獎勵生育措施，讓年輕人敢生，他還致贈象徵好孕的「金鏟子」給媽媽們，希望她們明年再生第2個元旦寶寶。

25歲產婦林小姐說，預產期原本在1/12，但昨天早上落紅了，就馬上入院準備生產，後來因為產程遲滯，就在元旦上午剖腹生了，希望重達3250克的女兒健康就好，她也希望政府多推出好的政策，讓她和先生敢再生下一胎。

光田綜合醫院沙鹿、大甲兩院區上午各有1名元旦寶寶誕生，其中沙鹿院區的潘先生和妻子迎接第5名寶寶，特別選在元旦剖腹是懷念他去世的母親。

童綜合醫院則是誕生了2名元旦寶寶，院方贈送嬰兒包巾禮盒，希望除了提供專業的醫療照護外，也能讓爸媽感受元旦新希望的氣氛，並祝福孩子平安健康長大，在2020新年中開啟更美好的未來。

茂盛醫院表示，少子化浪潮來襲，台灣在全球各國的出生率排名吊車尾，加上今年邁入鼠年，出生率可能再往下探，去年統計全台只有18萬1601個新生兒，平均每名婦女只生了1.218個，內政部人口統計資料顯示，2018年女性生育平均年齡為32.03歲，初產婦的平均年齡30.90歲，其中35歲以上的高齡產婦突破3成。

李茂盛憂心地說，雖然台灣試管嬰兒技術進步，老來得子不是夢，但大齡產婦容易產生很多後遺症，早結婚早生育，才是王道，根據婦產科醫學會統計，2050年台灣出生數恐掉到13到15萬人，全台人口數會下降至1680萬人，比現在減少7百萬人，政府應再加碼托育政策鼓勵生育，他舉德國為例，在孕婦未生產時就派護理人員照顧，待產過程中無恐懼，出生後小孩國家養，補助小學到大學。

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