秋冬酷酷嗽逾2個月...小心6大症狀　醫：可能是肺癌或肺結核

▲台南市安南醫院家醫科陳泓毓醫師指出，秋冬時節如持續性咳嗽超過兩個月，要就醫檢查，小心是肺癌或肺結核上身。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南醫院家醫科陳泓毓醫師指出，秋冬時節許多民眾常因咳嗽來求診，而大部分咳嗽是屬於急性咳嗽，多半是因急性上呼吸道感染引起（感冒），急性咳嗽比較有警覺，所以會主動求醫，但有些咳嗽會持續較久而被輕忽，這類咳嗽稱作慢性咳嗽，持續性咳嗽超過兩個月，要就醫檢查，小心是肺癌或肺結核上身。

陳泓毓醫師表示，常見慢性咳嗽原因有3種，包括鼻涕倒流、胃酸逆流及氣喘，涵蓋9成慢性咳嗽的狀況，3種疾病臨床表現如下：鼻涕倒流特徵：喉嚨一直有卡痰的感覺，且晚上正躺睡覺的時候症狀更明顯，常見的原因有過敏性鼻炎、鼻竇炎等。

請繼續往下閱讀...

胃食道逆流特徵：火燒心的感覺、嘴裡有酸味、喉嚨異物感，常因為暴飲暴食、油膩及辣的食物、咖啡、酒及抽菸而加重。氣喘特徵：會喘、胸悶或是呼吸有哮喘聲，常因運動、大笑、接觸到過敏原或冷空氣而觸發，另外夜晚、凌晨症狀會較明顯。



陳泓毓醫師也提到大部分的慢性咳嗽是良性的，但這當中仍可能藏有少數較嚴重的疾病，例如大家時有所聞的肺癌以及肺結核。如果咳嗽伴隨全身性的不舒服，或是合併其他嚴重的症狀就要特別小心，應該趕快立即求診。需要留意之症狀如下：體重下降、過去有慢性菸咳但是最近咳嗽的型態有改變、戒菸後咳嗽持續超過一個禮拜、咳血、發燒、呼吸很喘。



陳泓毓醫師強調，民眾若有慢性咳嗽的問題，建議及早就醫找出原因以對症下藥。另外，平時也可採取一些個人保健措施，例如鼻涕倒流及氣喘的病患應該保持環境清潔，清除可能的過敏原，隨時注意戶外空氣品質，避免在嚴重空汙時外出活動，而胃食道逆流患者須避免菸、酒精及刺激性食物為宜，咳嗽可大可小，慢性咳嗽嚴重者也是可能危及生命的，不可小覷。

►偷偷分享少女秘密！