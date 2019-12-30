UFO現蹤時速1600km「神速飛行」？不明光球墜地表　美國曝6秒影片證實了

▲不明物體時速1600km神速飛行，居民嚇呆。（圖／翻攝YouTube／UFOs Over Vegas）



記者許力方／綜合報導

「我們到底看到什麼？」美國內華達州「賭城」拉斯維加斯瘋傳一段影片，顯示上空突然出現不明飛行物，居民捕捉到一團類似火球的發光體在山崖邊漂浮，6分鐘影片引發廣大回響；無獨有偶，關島附近日前也有拍到光球劃過天際，還有居民聽到疑似爆炸聲，網友議論紛紛，懷疑可能是流星、飛碟或北韓試射的痕跡。

拉斯維加斯居民19日在城中捕捉到6分鐘的影片，畫面中，有一顆發光的球體在山坡上快速飛行、移動，同時發射出明亮的白色、藍色光線，周圍疑似還圍繞著一些較小的不明物體，在夜空中閃爍。

目擊者看得滿頭問號，聲稱不明飛行物在3分鐘內移動了約80公里，相當於時速1600公里的速度，只比F-35隱形戰機慢一點，且飛行物沒有發出聲響，若是飛機，以這樣的距離拍攝一定會錄到聲音，堅持看到的物體並非是一架一般的飛機。神秘影片瘋傳，有網友認為不明物一定是軍事飛行物，還戲稱「祕密太空部隊你們玩得很開心。」

對此，美國聯邦航空總署則表示，該地區沒有接獲任何異常飛機活動的通報。

事實上，內華達州過去就以天空異象聞名，經常出現現代科技無法解釋的奇觀，包括許多不明飛行物的傳說，剛好美國最祕密的「51區」也是在該地區，被視為美軍開發測試的空軍基地。

無獨有偶，關島27日深夜11時許也有居民目擊，有一顆神祕火球劃過夜空，將近數百人同時看到，拍下了影片引發熱論，網友認為，該物體很明顯墜落、且在大氣中燃燒。

對此，美國國家氣象局則回應，「這不可能是流星！」依據影片分析，該不明物很可能是隕石在進入地球大氣層時爆炸燃燒，有居民聽聞爆炸聲，非常罕見；另一個可能，則懷疑是中國火箭或推進器等軍事設備的進行測試的碎片。

▼火球快速墜落地表！美國曝6秒影片證實了。（圖／翻攝「美國關島氣象站」臉書）

