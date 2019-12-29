北海岸新亮點！中角灣衝浪基地追風逐浪　「休閒、觀光、運動」三合一

▲中角灣國際衝浪基地落成。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新北市金山中角灣的特殊地形，適合衝浪運動，今年建設完成「中角灣國際衝浪基地」。該園區佔地1.3公傾，結合休閒、觀光、運動三合一，旅客可在該地飽覽北海岸海景，也可騎乘自行車、衝浪，十分適合親子遊客。

交通部觀光局表示，「中角灣國際衝浪基地」佔地約1.3公傾，包括中角灣遊客中心、衝浪服務中心、周邊公共服務設施停車場、萬金自行車道起點及聯外道路整修及綠地植栽等，提供遊客完善淋浴及化妝室、供休憩兼可與燭台雙嶼等公共藝術打卡拍照的大型廣場。

請繼續往下閱讀...

觀光局指出，該基地將成為北觀處中角灣新亮點，旅客除可飽覽北海岸絕美海景，也響應環保綠色旅遊風潮，增設公共自行車YouBike及電動車補給站，並串聯北海岸環島1號線的自行車道等，享受觀光、運動、休閒的全方位休憩。

▲▼中角灣國際衝浪基地落成。（圖／觀光局提供）

交通部政次王國材表示，該園區是推廣運動觀光的國際級衝浪絕佳據點，除了新北市推動青春山海線低碳外，交通部目前串連全國自行車道，從2020到2023年推動環島自行車升級及路線整合計畫，其次推動MaaS公共運輸整合計畫，以行動智慧服務整合食、宿、遊、購、行，可從北海岸一路串聯到東北角。

新北市長侯友宜表示，國際衝浪基地為北海岸青春山海線一個全新景點，有遊客中心與衝浪中心2座全新硬體設備，結合觀光服務與水域運動推廣，為旅遊增加衝浪、立槳等運動體驗新元素。

中角灣國際衝浪基地除提供一般休憩，也有常態型岸上衝浪等水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導等體驗，旅客可在當地享受追風逐浪快感、認識自然文化，將同時帶動北海岸運動觀光浪潮，為當地創造新商機及轉型發展動能與契機。

▲▼中角灣國際衝浪基地落成。（圖／觀光局提供）