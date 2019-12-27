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誇張護理師！寶寶嗆到「口鼻都是奶」　笑發動態：阿姨救救命

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寶寶嗆到滿臉都是奶，護理師竟先拍照發限時動態。（圖／翻攝自「靠北護理師」臉書）

▲寶寶嗆到滿臉都是奶，護理師竟先拍照發限時動態。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

在少子化的台灣社會，每個孩子都是父母心中的珍貴寶貝，但近日有位護理師，疑似餵奶沒餵好，造成寶寶嗆到口鼻都溢出奶水，但該名護理師不但沒趕快處理，還拿手機拍下滿臉都是奶的寶寶，並在照片上加入「阿姨…救…救…命…」的調侃嘲諷字樣，上傳社群的限時動態，引爆網友怒火，痛批護理師的行為很過分。

有網友24日時在臉書「靠北護理師」投稿，從照片中可看出，一位護理師餵奶時，小寶寶疑似不慎嗆奶，造成奶水噴的滿臉都是，連鼻孔外面都噴出奶水。可是護理師不但第一時間未清理，反而還拿起手機拍照，並在照片加上「阿姨…救…救…命…」的調侃字樣，被網友截圖拿來爆料。

請繼續往下閱讀...

「靠北護理師」的小編在平安夜發文表示，看到這張照片，覺得這件事情相當有問題，小編指出：「若只有嘴角有奶，我還可以騙我自己是吸不好，嘴角漏奶，但照片看起來，口鼻都有奶耶！」並提到按照之前在兒科的經驗，「aspiration pneumonia（吸入性肺炎）常見，choking到CPR的也不是沒看過」，希望該位護理同仁可以多注意。小編發文並提到，雖然投稿人本要求將投稿刪除，但他最終還是決定將照片PO出。

而這張嬰兒嗆奶的照片，引起大批網友怒火，不少有護理背景的網友就大罵：「孩兒都已經臉漲紅了，還有心情拍照上傳？」「身為護理師但也是媽媽，看到這個真的很生氣」、「不處理先拍照是什麼心態」、「她的手指還掐住左頸部，太誇張」。

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