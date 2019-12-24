新加坡富商「台北東區擺攤遇貴人」攢出百億身家　為SOGO砲打經濟部

圖、文／鏡週刊

新加坡富商郭明忠日前斥資數億元，從前太平洋流通公司董事長李恆隆手中接下太流股東權益，讓SOGO案再起波瀾，12月上旬，他接受本刊專訪時直言：「SOGO母公司太流的（增資變更）登記是虛偽不實，假的東西怎麼能夠登記？」希望經濟部可以給一個交代，若經濟部不願面對，將依台星經濟夥伴協定（ASTEP）請求爭端解決，提起國際仲裁。

▲新加坡麵包大亨郭明忠為投資SOGO，砲打經濟部，並準備提起國際仲裁。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「遠東郭明宗（時任遠紡董事長辦公室副理）已經被判刑，虛偽不實是確定的，在這個基礎上，後面的增資都不應該被承認，經濟部該依法撤銷。」來自新加坡天義公司代表郭明忠，拿著厚厚一疊資料仔細地向本刊解釋。

今年63歲的郭明忠是新加坡麵包物語集團（Bread Talk）主席，公司2003年在星交所上市，去年集團總營收約7億新幣（約新台幣150億元）。對台灣消費者來說，像是大食代美食廣場，以及土司工坊等耳熟能詳的餐飲品牌，都屬於郭明忠所有。

本刊調查，對投資台灣相當有興趣的郭明忠，在統領百貨董事長翁俊治牽線下，今年8月，以天義公司名義，從前太平洋流通公司董事長李恆隆手中接下太流股東權益，並已交付約6億元的部分價金，讓SOGO案再掀波瀾。

「希望經濟部能依之前的判決，撤銷當時的增資變更登記，讓股權回復到以前的狀態，這樣我們才能完成後面的手續，若經濟部不願意面對，接下來就會啟動國際仲裁。」郭明忠把矛頭指向經濟部，上週三（12月18日）找來學者、立委大動作地召開公聽會，就是要逼迫經濟部面對問題。

郭明忠砲火猛烈，經濟部四兩撥千斤，部長沈榮津回應：「SOGO這件事很簡單，就是依公司法及法院的判決。」上週公聽會，經濟部代表李鎂就以有會為由先行離場，面對媒體追問，她僅簡短表示：「目前依法院的判決、監察院的報告，經濟部沒有違法之處。」

SOGO經營權隨新加坡富商介入再起波瀾，郭明忠說法律的事情明明白白，強調遠東集團如果沒有心虛的話，就一起站上國際舞台，看誰是誰非。

新加坡富商郭明忠近期介入SOGO案，攪亂一池春水，讓人好奇他的來歷是什麼？

1981年，郭明忠帶著父母辛苦攢下的2,000元新幣（約新台幣4.4萬元），從新加坡到台灣專修美學，但這筆錢僅支撐他一年的生活，錢花光的他不好意思回家，第二年便開啟創業之路，在街頭賣龍鬚糖，沒想到遇上貴人－統領董事長翁俊治。

「一次買麥芽糖遇到翁董，在他介紹下，才在統領門口擺攤。」郭明忠生意蒸蒸日上，也因翁俊治的關係，結識許多商場的餐飲主管，接著又想「怎麼不做南洋小吃？」於是成立聖加小品，賣起南洋蝦麵、沙嗲、摩摩喳喳，第一家店就開在統領，全盛時期，全台共有21個點。

在台打拚十多年後，因不捨年邁的父母，1991年郭明忠把台灣事業賣給朋友，與老婆回新加坡從鐵板燒做起，再與翁俊治合資美食廣場，又投入烘焙業，2000年成立麵包物語，以開放廚房讓顧客看到麵包製作過程，加上新穎時尚的行銷手法打響名號。

2003年麵包物語在星交所上市，至今旗下有10多個品牌，在全球17個國家有上千個據點，除了自創品牌外，也找台灣餐飲品牌合作。「我們與鼎泰豐合資，目前在新加坡、泰國、倫敦都有據點；另外，我花了4年和吳寶春洽談合作，新加坡、上海都有門市。」郭明忠對這兩個品牌讚不絕口，笑說未來還要持續拓點。

對投資台灣相當有興趣的郭明忠，在翁俊治牽線下，今年8月，還以天義公司名義，從前太平洋流通公司董事長李恆隆手中接下太流股東權益，並已交付約6億元的部分價金，郭明忠說，「SOGO是我很仰慕的品牌，加上恩人（翁俊治）邀請我參與投資，是很好的機會。」但面對郭明忠強勢來襲，遠東已反訴回擊，經濟部更成為矛頭，一場國際司法角力正在醞釀中。



更多鏡週刊報導

【SOGO再掀波2】星國百億大亨看SOGO案 「假的怎麼可以登記？」

【SOGO再掀波3】新加坡富商提國際仲裁 遠東反嗆他有什麼資格？

【SOGO再掀波4】強調經營權站得住腳 遠東拿出3大關鍵判決