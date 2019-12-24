　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新加坡富商「台北東區擺攤遇貴人」攢出百億身家　為SOGO砲打經濟部

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

新加坡富商郭明忠日前斥資數億元，從前太平洋流通公司董事長李恆隆手中接下太流股東權益，讓SOGO案再起波瀾，12月上旬，他接受本刊專訪時直言：「SOGO母公司太流的（增資變更）登記是虛偽不實，假的東西怎麼能夠登記？」希望經濟部可以給一個交代，若經濟部不願面對，將依台星經濟夥伴協定（ASTEP）請求爭端解決，提起國際仲裁。

 

▲新加坡麵包大亨郭明忠為投資SOGO，砲打經濟部，並準備提起國際仲裁。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「遠東郭明宗（時任遠紡董事長辦公室副理）已經被判刑，虛偽不實是確定的，在這個基礎上，後面的增資都不應該被承認，經濟部該依法撤銷。」來自新加坡天義公司代表郭明忠，拿著厚厚一疊資料仔細地向本刊解釋。

今年63歲的郭明忠是新加坡麵包物語集團（Bread Talk）主席，公司2003年在星交所上市，去年集團總營收約7億新幣（約新台幣150億元）。對台灣消費者來說，像是大食代美食廣場，以及土司工坊等耳熟能詳的餐飲品牌，都屬於郭明忠所有。

本刊調查，對投資台灣相當有興趣的郭明忠，在統領百貨董事長翁俊治牽線下，今年8月，以天義公司名義，從前太平洋流通公司董事長李恆隆手中接下太流股東權益，並已交付約6億元的部分價金，讓SOGO案再掀波瀾。

郭明忠把矛頭指向經濟部，認為當年太流增資變更登記應該被撤銷。

「希望經濟部能依之前的判決，撤銷當時的增資變更登記，讓股權回復到以前的狀態，這樣我們才能完成後面的手續，若經濟部不願意面對，接下來就會啟動國際仲裁。」郭明忠把矛頭指向經濟部，上週三（12月18日）找來學者、立委大動作地召開公聽會，就是要逼迫經濟部面對問題。

郭明忠砲火猛烈，經濟部四兩撥千斤，部長沈榮津回應：「SOGO這件事很簡單，就是依公司法及法院的判決。」上週公聽會，經濟部代表李鎂就以有會為由先行離場，面對媒體追問，她僅簡短表示：「目前依法院的判決、監察院的報告，經濟部沒有違法之處。」

SOGO經營權隨新加坡富商介入再起波瀾，郭明忠說法律的事情明明白白，強調遠東集團如果沒有心虛的話，就一起站上國際舞台，看誰是誰非。

新加坡富商郭明忠近期介入SOGO案，攪亂一池春水，讓人好奇他的來歷是什麼？

1981年，郭明忠帶著父母辛苦攢下的2,000元新幣（約新台幣4.4萬元），從新加坡到台灣專修美學，但這筆錢僅支撐他一年的生活，錢花光的他不好意思回家，第二年便開啟創業之路，在街頭賣龍鬚糖，沒想到遇上貴人－統領董事長翁俊治。

「一次買麥芽糖遇到翁董，在他介紹下，才在統領門口擺攤。」郭明忠生意蒸蒸日上，也因翁俊治的關係，結識許多商場的餐飲主管，接著又想「怎麼不做南洋小吃？」於是成立聖加小品，賣起南洋蝦麵、沙嗲、摩摩喳喳，第一家店就開在統領，全盛時期，全台共有21個點。

郭明忠早年在台灣創業，起初在街頭擺攤賣龍鬚糖。（麵包物語提供）

在台打拚十多年後，因不捨年邁的父母，1991年郭明忠把台灣事業賣給朋友，與老婆回新加坡從鐵板燒做起，再與翁俊治合資美食廣場，又投入烘焙業，2000年成立麵包物語，以開放廚房讓顧客看到麵包製作過程，加上新穎時尚的行銷手法打響名號。

2003年麵包物語在星交所上市，至今旗下有10多個品牌，在全球17個國家有上千個據點，除了自創品牌外，也找台灣餐飲品牌合作。「我們與鼎泰豐合資，目前在新加坡、泰國、倫敦都有據點；另外，我花了4年和吳寶春洽談合作，新加坡、上海都有門市。」郭明忠對這兩個品牌讚不絕口，笑說未來還要持續拓點。

郭明忠因為想家回到新加坡，而後創立麵包物語，目前集團年營收約150億元。（麵包物語提供）

對投資台灣相當有興趣的郭明忠，在翁俊治牽線下，今年8月，還以天義公司名義，從前太平洋流通公司董事長李恆隆手中接下太流股東權益，並已交付約6億元的部分價金，郭明忠說，「SOGO是我很仰慕的品牌，加上恩人（翁俊治）邀請我參與投資，是很好的機會。」但面對郭明忠強勢來襲，遠東已反訴回擊，經濟部更成為矛頭，一場國際司法角力正在醞釀中。


更多鏡週刊報導
【SOGO再掀波2】星國百億大亨看SOGO案　「假的怎麼可以登記？」
【SOGO再掀波3】新加坡富商提國際仲裁　遠東反嗆他有什麼資格？
【SOGO再掀波4】強調經營權站得住腳　遠東拿出3大關鍵判決

ET快訊
山東留日女遭閨蜜男友猛捅亡！她葬禮神隱「改名變網紅」
直升機載822萬休旅車升空...下秒摔地砸爛！網紅氣：每月都
電機碩士被分手「剁碎小18歲女友」　亂刀劃爛嘴鼻、雙眼成黑洞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新加坡富商「台北東區擺攤遇貴人」攢出百億身家　為SOGO砲打經濟部

尋霞海城隍廟黑背包男！她拜3小時月老：要跟你說一句重要話　結局虐翻人

先回暖周四午後大變天「夏轉冬降8度」　濕冷最低溫時間、跨年天氣曝光

早餐店吐真心話！店門口「一張公告」激怒外送員　邏輯打臉

千萬大咖合體！《木曜4》「YouTuber全明星運動會」影片曝光：真香

Gogoro送保養慘遭刮花…老闆認了！車主傻眼「被迫簽和解」喊告

「在台灣當醫生豬狗不如！」名醫救人被告前途全毀　苦熬11年終獲翻案

50年老店白湯圓驗出最毒防腐劑！老闆娘無奈喊冤：那是別家的...

《台灣影視發展年鑑》發布　視訊巨頭暢談影視招牌「讓世界看見台灣」

影／年底前無法通車！交通部：新北捷運環狀線28日定履勘日

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

新加坡富商「台北東區擺攤遇貴人」攢出百億身家　為SOGO砲打經濟部

尋霞海城隍廟黑背包男！她拜3小時月老：要跟你說一句重要話　結局虐翻人

先回暖周四午後大變天「夏轉冬降8度」　濕冷最低溫時間、跨年天氣曝光

早餐店吐真心話！店門口「一張公告」激怒外送員　邏輯打臉

千萬大咖合體！《木曜4》「YouTuber全明星運動會」影片曝光：真香

Gogoro送保養慘遭刮花…老闆認了！車主傻眼「被迫簽和解」喊告

「在台灣當醫生豬狗不如！」名醫救人被告前途全毀　苦熬11年終獲翻案

50年老店白湯圓驗出最毒防腐劑！老闆娘無奈喊冤：那是別家的...

《台灣影視發展年鑑》發布　視訊巨頭暢談影視招牌「讓世界看見台灣」

影／年底前無法通車！交通部：新北捷運環狀線28日定履勘日

食力／遠洋漁業的海上低溫物流如何確保新鮮？

新台幣開盤貶值0.5分　以30.22元兌1美元開出

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

工科男嫩女友「美過蔡依林」…慘遭剁碎雙眼成黑洞　夜半凶宅哭聲頻傳

美國爸送最爛聖誕禮物！　2歲寶貝女拆開「情緒超反轉」狂踢小腳

美股續創新高！台股未受激勵　開盤小漲1點後於平盤震盪

單車急煞「雙手粉碎性骨折」！國二男95kg「重量級前摔」橈骨、尺骨全斷

花蓮溫馨過聖誕1500燈條齊閃　府前22公尺高聖誕樹24日點燈

獨／孫鵬救孫安佐滯美200天　77歲母悲傷過度「中度聽力不足」自責淚崩

新加坡富商「台北東區擺攤遇貴人」攢出百億身家　為SOGO砲打經濟部

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

高鐵票根別丟！幸運兒可獲無限搭乘年票

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

小英大贏10倍　3086學生票選總統

完全偶像劇場景！輔大送學生聖誕大禮…

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

白湯圓驗出最毒防腐劑...真相是老闆娘睡過頭

Gogoro送保養被刮花　車主聽原因傻眼

名醫救人被告前途毀　熬11年翻案

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

千萬大咖合體！YouTuber全明星運動會影片曝：真香

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

四叉貓曝「罷韓遮羞布」下沒人原因

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面