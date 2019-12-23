洗草莓先拔蒂頭　網貼文分享小妙招…行家曝「恐怖真相」

▲草莓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



圖文／周刊王



入冬就是要吃草莓！農委會表示，草莓的營養非常豐富，每100克鮮果肉中就含有60毫克維生素C，比蘋果、葡萄含量還高！但吃了這麼多年草莓，知道如何正確洗草莓嗎？近日，就有網友討論洗草莓前，是否要先拔除蒂頭的話題。

▲網友分享用麵粉水洗草莓。（圖／臉書）

有網友在臉書《氣炸鍋好好玩》中，po出「草莓在洗牛奶浴」的照片，並分享洗草莓的小妙招，洗草莓時加入一些麵粉攪拌浸泡，就能將草莓的髒污溶出來，再用清水沖洗就會超級乾淨。

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貼文一出，許多網友紛讚「超實用」、還有網友說「過期麵粉找到新出路了」；除了可用麵粉或太白粉洗去髒污外，也有網友提到「洗草莓要不要把蒂頭拔掉」的討論，像是有網友就說「洗草莓不要把蒂頭先拔掉，會破壞果肉」、有其他網友則說「都先拔掉再洗」；更有網友長篇大論表示，「蒂頭與果肉相連的原故，清洗草莓前應先保留水果蒂頭的葉片。」

▲洗草莓要拔蒂頭，專家揭真相（圖／Pixabay）

對此，農委會表示「蒂頭留著洗」才是正確的，因拔掉再清洗，草莓的維生素C會流失；加上由於草莓容易產生病蟲害，業者都會噴灑農藥，若將蒂頭拔掉清洗，則可能會汙染果肉，網友po文，除了引發熱烈討論，也讓大家在季節應景享用美食時，能夠吃得更加安心。

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