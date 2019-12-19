德國總理梅克爾重申　5G建設不排除讓華為參與

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）正被美國施壓對華為採取更排外立場，不過，梅克爾週三（18日）在德國聯邦議會上重申，反對將華為排除在 5G 網路建設範圍之外，並強調德國會堅持嚴格的安全標準，但不會禁止任何個別公司參與 5G 建設。

根據《路透社》報導，中國大陸駐德國大使上週表示，如果德國排除華為參與該國的5G建設，大陸可能會執行報復行動，並暗示會影響到德國汽車在中國大陸銷售的數量。但是，梅克爾在德國聯邦議會接受議員質詢時，被問到中國大陸是否試圖影響德國政府的決策時，梅克爾指出「我沒有聽說任何來自中國大陸政府的壓力」。

梅克爾重申，她一開始就將任何一家公司排除在外，就德國 5G 建設而言，重要的是把信任因素考慮在內。梅克爾說：「我原則上反對將一家公司排除在外，但我支持盡一切努力確保安全以及其他一些因素，例如 5G 設備報價的多樣化。我們是相信安全部門的」。

德國三大電信運營商之一的西班牙電信德國公司日前宣布，將在 5G 網路建設中採用華為的設備，但仍會遵守法令規定，只要德國政府確認華為設備存在危及國家安全問題，華為將不會在設備供應商名單中。

梅克爾所屬的基民黨黨團內部成員表示，目前該黨的國會小組尚未針對華為相關的報告達成共識，有關德國5G網路的安全法規是否會將華為排除在外的決定，延至明年才會決定。