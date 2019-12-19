通緝犯載兒子上學...校門口被員警撲倒上銬！照片PO網正反留言蓋樓

▲ 黃姓通緝犯載孩子上學後被撲倒上銬 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子警分局便衣員警，19日上午埋伏在朴子某國小附設幼兒園外，正準備逮捕50歲黃姓槍砲毒藥槍砲通緝犯，一群員警一擁而上撲倒通緝犯將其制伏的畫面，被路過民眾拍下臉書社團「朴子民意觀察站」，因引來網友正反兩面討論，當然也嚇壞了準備上學的家長及幼童。

▲ 黃姓通緝犯載孩子上學後被撲倒上銬，照片被傳上網路社團 。（圖／讀者提供）

對於該照片，網友表示不同意見，「看在小孩眼裡，爸爸被逮捕上銬，心裡感想如何？」、「如果是抓通緝犯，應該可以避開學校」、「執法過程未顧慮孩子感受，逮捕地點選在校門口，讓孩子印象深刻，觀感不佳」、「對小孩而言是很好的機會教育」、「像是打架，朋友~外面的叔叔們在鍛鍊身體，可是這個對身體傷害比較大 不可以學喔」、「如果是便衣抓通緝犯，很適合對小朋友機會教育啊」。

朴子分局派出所黃姓員警隨即在網路上做出回應，「照片是同仁抓捕通緝犯過程並非打架情事，抱歉造成大眾誤解」，負責帶隊的言行奘也表示，他們跟監黃男多時，是趁黃男載孩子上學後才上前表明身分，將黃男壓制上銬，並未進入校園，整個逮捕過程合法，但在馬路邊執行逮捕勤務，難免引人注目。