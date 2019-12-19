台南長榮中學校長宣布「2個月不發薪」　教師會急發文要12/21給回應

▲創校134年的台南市私立長榮中學，18日上午驚傳校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中董事會表示，還在努力尋求套方案中。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

創校134年的台南市私立長榮中學，2019年8月傳出教師遭減薪，18日上午校長戴志勳宣布，不發放12月及2020年1月薪資，長中教師會已發文給董事會，若12月21日中午前未獲得善意回應，教師會及學校教職員將不排除採取法律行動。

請繼續往下閱讀...

教師會發言人蔡宏達老師表示，原本校方與教師達成協議，因學校財務困難，教師同意從2019年8月開始，每月只領本俸，學術研究費暫時只領1折，其餘9折算是先借給學校，但此協議遭董事會片面否決，董事會要求教師簽同意書，要教師「自行吸收」那9折，此舉老師當然無法接受！雙方談判無交集也無法達成協議。

蔡宏達指出，先前學校有向玉山銀行借款，應已還清，現在學校有意再向玉山銀行借貸，但玉山銀行要求學校須與教師先完成該項協議，否則不會借貸給學校，董事會表示，教師簽下同意書才算是完成協商，銀行也才願意借款給學校。

蔡宏達說，學校什麼時候有收入？就是註冊的時候，那最快也要明年2月，另外就是政府的補助款。所以，戴志勳校長才會宣12月及2020年1月不發放薪水，因為沒有錢可發薪！

長中1名劉老師在臉書貼文：「悲哀啊，百年名校1885年建校的台灣第一所中學，長榮中學校長戴志勳早上宣布不發放12月與明年1月薪水。理由是學校沒錢，還要老師不要發文亂破壞學校名譽，這是什麼邏輯，這是神所設的學校嗎？

這是教徒嗎？神有教你們這樣對待同工嗎？200多個家庭要如何面對啊？蒼天啊？主啊？從8月開始教職員工只發半薪，但是主管們主管加給照領，所有員工依舊本持著對學生負責態度，做好該做的事，如今卻受到如此對待，天理何在。請幫我轉貼，謝謝你們」。

蔡宏達強調，教師都已願意先將學術研究費的9折借給學校，學校竟這樣對老師，老師們也沒限學校何時要還這筆錢，老師是退無可退了，教師會已發文給董事會，12月21日本周六中午，若得不到董事會善意的回應，將採取必要的行動。

▲長榮中學8月發生財務問題而減薪，引起教師會抗議，前校長因而請辭。

長中許多教職員都很耽心，如果這2個月薪資發不出，接下來要過年了，到時會不會沒有錢可過年？這對教師們的士氣打擊甚大。

長中董事會發表明指出，有關12月18日上午長榮中學召開的薪資說明會，學校表示不是不發12月薪資給全體教職員工，只是目前短期資金沒有到位，一些校產處分也不太順利，所以12月及1月薪資暫無著落，可能需延後發放。

董事會正全力尋求解套方案，但校內目前教學一切正常，對外比賽也獲獎連連，例如國中部榮獲小小解說員亞軍及英語讀劇特優，全國技藝競賽獲一金手獎及四優勝，最近也剛獲文化部愛讀書團體獎，閱讀心得比賽獲獎篇數為台南市第一，不會影響教學品質，感謝各界關心長榮中學！

►我沒有遲到，是時間遲到了！