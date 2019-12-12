快訊／遠航13日起停止營運　陳其邁：啟動應變機制！確保旅客、勞工權益

記者蔣婕妤／台北報導

遠航因為財務虧損，將從13日起停止營運。對此，行政院副院長陳其邁表示，民航局及交通部都有掌握，相關權責部會都會啟動應變機制，最重要的是確保旅客及勞工權益。

遠東航空官網12日無預警發出購票服務暫停公告，內容指出，為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒。外界直指遠航將宣布停業，民航局也證實，下午將召開跟民航業有關的記者會，但內容為何暫不對外透露。

▲遠航公告。（圖／讀者提供）



遠航稍早發出公告，因本公司長期虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公司視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

陳其邁表示，有關遠東航空財務及公司問題，民航局及交通部都有掌握及取得聯繫，包含勞動部及交通部在確保旅客權益及航空運量上，能夠獲得最佳的保障，現在民航局正在召開記者會，交通部及勞動部和消保會等會做協調，政府一定會做好最好的準備 。

陳其邁指出，遠航的資金問題還是要由民航局說明，對於遠航的停止營運，包含整個應變計畫、旅客權益，相關權責部會都會啟動應變機制，在旅客權益和勞工權益上，會確保有最好的保障。

陳其邁強調，第一時間相關部會都有做政策指示，最重要的當然還是不能影響旅客權益，蘇貞昌院長等都有隨時跟交通和勞動部做聯繫和協調。

▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）