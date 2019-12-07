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大陸資深涉台學者郭震遠逝世　享年76歲

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▲▼ 大陸資深涉台學者郭震遠逝世　享年76歲 。（圖／翻攝中評社）

▲大陸資深涉台學者郭震遠。（圖／中評社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸資深涉台學者郭震遠7日凌晨1點26分因突發心臟病在北京過世，享年76歲。

郭震遠的兒子郭西煒7日在微信朋友圈發文公告，「這是我父親郭振震遠，第一條朋友圈，也是他老人家最後一條朋友圈。2019年12月7日凌晨1：26他老人家因突發心梗去世，享年76歲。由於事發突然，我父親很多朋友的聯繫方式我一時無法找到，所以我在這先告知各位一下。也麻煩各位看到後和我聯繫，在此我謝謝各位了。」

郭震遠長期從事國際關係研究，是中國國際問題研究所的資深研究員，文革時期就讀北京師範大學地理系，文革後考入地理系讀研究生，畢業後進入國家環保局工作，在工作中認識中國國際問題研究中心總幹事宦鄉，在宦鄉的指導下開始從事國際關係研究，擔任研究中心研究員。1980年代後期，兩岸關係發生變化，郭震遠也從國際關係的角度投入兩岸關係的研究。

郭震遠今年8月曾發專文《實現祖國完全統一新時期的前景和挑戰》，他認為，大陸已具有的對台灣綜合實力的不可逆轉的壓倒性全面優勢，是中國必然統一的堅定基礎；大陸日益成熟的對台戰略、政策和策略是中國必然統一的充分條件。

他也提到，中國實現完全統一的進程，充滿挑戰和風險，不可能一蹴而就，「兩岸統獨對抗，仍然是未來三十多年將面臨的最主要、最重要的風險。這一對抗的加劇，以及中美關係、美台關係的重要變化，都將明顯增加風險的嚴重程度，特別是管控、化解風險的困難程度。」

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關鍵字：

郭震遠

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