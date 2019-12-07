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「酒托正妹」剝皮直擊！誘阿宅「晚上有搞頭」　美魔女狂洗單…手都沒牽到

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圖、文／鏡週刊

中國大陸盛行的「酒托」詐騙手法，最近大舉侵台。本刊接獲爆料，有不肖酒吧業者與大陸女子合作，由女方透過交友軟體與男網友聊天，並以心情不好、失戀等理由，約男方到特定的酒吧喝酒，業者事先都不告知酒價，結帳時再要求支付數萬元酒錢。多數受騙男子因為怕麻煩，通常自認倒楣、花錢消災，就算鬧上警局，警方也多半以「民事糾紛」不屬刑事案件為由，不願受理。接受民眾陳情的議員徐立信告訴本刊，初估已有上千人受害。

▲酒托女與酒吧老闆娘聯手詐騙男網友，幾壺紅酒竟要價數萬元。（圖／鏡週刊提供，下同） 

11月20日晚間，A先生和其他數名曾被大陸籍女子約到「航×」酒吧消費的男子，再度前往該酒吧找業者理論。面對這些來勢洶洶的被害人，站在吧台後方的孟姓老闆娘手裡拿著菸，態度十分從容。

老闆娘理虧　和解退款

A先生等人告訴孟姓老闆娘，已看穿該酒吧的套路，希望她還錢，並表示議員隨後就會到場協調，孟女則大聲回嗆：「那還要處理什麼？」雖然態度強硬，但孟女似乎擔心事情鬧大，最後還是與被害人展開談判。過程中，孟女甚至建議已對她提告的被害人，要如何處理訴狀雙方才能相安無事，似乎對被告習以為常。

台北市雙城街的航Ｘ酒吧，被議員點名是全台最大的酒托店。

最後在孟姓老闆娘堅持下，A先生等被害人相繼簽下「和解書」，同意不再串聯其他被害人，向孟女追究法律責任，也不能在網路、媒體散布相關訊息，如果和解前提告造成孟女損失，被害人還得賠償，孟女這才同意退還消費款項。

小辭典：酒托詐騙

「酒托」一詞源自中國大陸，指酒吧、酒店等高消費場所，安排店內服務員上網與男子聊天，並以交朋友等理由，誘騙男網友到店消費。這些服務員俗稱「酒托女」，大多是長相甜美的年輕女子，跟之前台灣常見的剝皮酒店叩客詐騙手法相去不遠，都是利用男人好色、好面子的心理，詐騙其錢財。

這起看似一般消費糾紛的案件，其實是在中國大陸十分盛行的「酒托」詐騙。接受多名被害人陳情的台北市議員徐立信說，酒托詐騙侵台約一年，被害者初估上千人，這些酒托妹都是在交友軟體、網路社群「釣魚」，上鉤的男網友最後都要付出數萬元代價，才能夠從騙局中脫身。

在航×酒吧內，經常可見男女喝酒聊天，這些女子身分令人起疑。（讀者提供）

A先生告訴本刊，他是在交友軟體上和一名照片相當甜美的女子搭上線，女子一開始就表現得十分熱情，主動噓寒問暖，讓自己有戀愛的錯覺。雙方熱絡聊了幾天後，女子突然表示自己心情不好，想找人散步、聊天，還約了A先生在台北市雙城街附近見面，A先生懷著「美人有難，英雄相救」的想法前往赴約。

 在網路搜尋航×酒吧，可以發現負評如潮。（翻攝Google Map）

在網路搜尋航×酒吧，可以發現負評如潮。（翻攝Google Map）

在網路搜尋航×酒吧，可以發現負評如潮。（翻攝Google Map）

在網路搜尋航×酒吧，可以發現負評如潮。（翻攝Google Map）

陸籍女現身　圖人不符

二人碰面後，A先生發覺，穿著黑色衣褲、帶著大陸口音現身的女子，長相雖然不差，但與交友軟體上的照片不同，女子堅稱就是與A先生通訊多日的人，並對二人聊天內容知之甚詳。礙於第一次見面怕失禮，加上手機修圖軟體盛行，A先生勉為其難接受對方的說法，但仍警覺側錄二人約會的過程。

酒托妹（圖）主動邀男網友見面，再帶往配合酒吧消費。（讀者提供）

根據A先生側錄的影片顯示，二人走了一小段路後，女子說想喝點東西、坐下聊聊，之後便帶著A先生熟門熟路地轉入雙城街一處巷內，進入「航×」酒吧，上前接待他們的正是孟姓老闆娘。當時店內只有一桌客人，也是一男一女坐著聊天。

A先生點了一瓶啤酒，女子則先點一杯紅酒，她喝完一杯要再加點時，老闆娘建議直接點「一支」比較划算，沒想到隨後端出來的紅酒，並非一般印象中的紅酒瓶，而是像花瓶一般的大支透明玻璃壺，裡面裝的是什麼酒？價值多少？根本沒人知道。

被害人上門理論，酒吧老闆娘（圖）神色自若、態度強硬。（讀者提供）

更讓人訝異的是，這名聲稱來自大陸東北的女子，也果真有東北姑娘的樣子，連續喝了4、5壺紅酒，仍面不改色，讓A先生當場傻眼。最後看到店員送來的帳單，A先生更是頭昏眼花。礙於男人的自尊心，最後只能硬著頭皮付了2萬多元，才結束這場災難式的網路約會。

在網路上與被害人聊天的女網友，和真正現身的酒托女往往是不同人。（讀者提供）

賣淫轉詐財　釣魚撈金

本刊調查，這些大陸「酒托女」原本是人蛇集團安排來台賣淫的女子，但因警方強力掃蕩、無法生存，於是轉向和酒吧業者合作。知情人士透露，這些大陸女子以觀光名義來台，原本想在十五天的簽證期間靠賣淫賺錢，結果意外轉做酒托女，不但沒有性交易的風險，反而賺得更多，幕後集團因此不停送酒托女來台撈金。

這些酒托女都是透過交友軟體、網路社群釣魚，約男網友碰面的藉口很多，有的說自己陪男朋友來台旅遊卻吵架，想找人聊天訴苦，也有人抱怨自己工作不順、心情差，甚至還有女子直接說想找一夜情。

被害人（圖）到酒吧談判，要求老闆娘退費。（讀者提供）

大部分的被害人都說，現身的女子和網路上的照片不一樣，但因為對方都很熱情、主動，身為男人為了面子，也不好拒絕。

被害人B先生告訴本刊，酒托女約見面，地點都在酒吧附近，若被害人提議到別家店消費，一定會被打槍。這些女子一到店裡就點最貴的酒，就算雙方事前約好各付各的，她們也會用忘了帶錢包、卡刷不過等理由，讓男方不得不買單。

 酒吧老闆娘與被害人簽下和解書後，終於願意退款。（讀者提供）

酒吧老闆娘與被害人簽下和解書後，終於願意退款。（讀者提供）

由於被害人多半不想惹麻煩，或擔心被貼上「色欲薰心」的標籤，加上雖然認為金額過高，但確實有在店內消費，因此常自認倒楣、不敢聲張；就算報案，也常會被警方當作消費糾紛，不予受理。B先生說，警方甚至要他們先到消基會去申訴，不要浪費寶貴的司法資源。酒吧業者因此有恃無恐，也導致這類詐騙案件逐漸增加，卻鮮為人知。

話術設騙局　撩男上鉤

「對於被害人的陳述，我一開始也是半信半疑。」徐立信告訴本刊，為了釐清真相，他特別請助理深入了解，才知道光是孟姓老闆娘就開了3家類似的店，她應該是全台最大的酒托老闆，旗下酒托妹多半是大陸籍女子。徐立信說，這些酒托女訓練有素，應對進退都有SOP，很會使用一些話術，讓男生心癢癢的。

有了議員調查背書，加上被害人自行蒐證、報案，警方才一改先前認為是消費糾紛的態度，正式受理並偵辦，初步認定酒吧業者有詐騙嫌疑。但酒吧業者也不是省油的燈，背後疑似有高人指點，眼看情況不對，便要被害人簽署和解書，並答應全額退費。

台北市議員徐立信指出，遭酒托詐騙的人數已超過千人。

徐立信表示，早期婚友社或剝皮酒店進行感情詐騙時，通常要花很長的時間，但這種酒托詐騙不同，往往幾天就能得手。徐特別提醒男性民眾，遇到網路上的邀約，最好不要隨便答應，如果約會的花費不合常理，一定要錄音、錄影蒐證，才不會變成冤大頭又求償無門，面對女色的誘惑，千萬記得，世上沒有「天上掉下來的禮物」。


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