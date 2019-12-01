漁工海上斷指血狂噴…「整張臉白掉」險休克！海巡兵分海空兩路馳援

▲漁工海上斷指，海巡署兵分海空兩路救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

海巡署艦隊分署昨（11月30日）下午3時30分接獲國搜中心通報，台灣籍漁船「順益66號」在三貂角東北方40浬處作業，但期間一名印尼籍漁工操作機具時不慎斷指，當場不斷湧出鮮血，且還一度因失血過多臉色慘白、險些休克。海巡獲報後立即派遣巡艇、直升機，從海空兩路展開救援行動，並將傷者吊掛上直升機送往台北榮總治療，所幸並無生命危險。

據悉，該名漁工當時正在操作機具，但卻不慎將手指弄斷，鮮血如泉般不斷湧出；船長見狀後急忙通報海巡求救。海巡署接獲通報後，澳底海巡隊艇於下午3時45分火速出動，同時空勤總隊直升機也同步起飛，兵分海空兩路馳援。

空勤總隊直升機於下午4時20分先行抵達，當時該名漁工因失血過多，整張臉已經慘白、毫無血色，隨時都有休克可能；機組人員當下立即實施吊掛作業，並將漁工送往台北榮總救治，於下午5時飛抵醫院，所幸經治療後並無大礙。

艦隊分署呼籲，海巡肩負救生救難重任，對於海上救難工作，秉持人命救助為第一優先，民眾若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即派艦艇前往處理。

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▼澳底海巡隊巡防艇出動救援。（圖／記者郭世賢翻攝）