通過608項層層檢驗！　銷日臺灣米桃園松榮米廠封櫃啟運

▲上達糧業董事長父子周德次、周碩良(右一、二)、松榮米廠董事長父子李松清(左一)、李榮福（右三），老永昌商行董事長劉逢生(左三)、日本進口商社代表平木浩司（左二）及農糧署長胡忠一（左四）等人士，共同見証臺灣稻米輸日的重要時刻。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

日本米好好吃，臺灣米亦不遑多讓！1000多公噸、通過日本608項農藥檢驗合格的臺灣米，29日於桃園市觀音區松榮米廠裝櫃起運，銷往日本。農糧署署長胡忠一說，今天銷日的臺灣米，是歷年來臺灣稻米銷日的最大量訂單，係由上達糧業、老永昌商行、松榮米廠共同合作，取得日本進口商社合作，相當不易。

▲銷日臺灣米，桃園松榮米廠封櫃啟運。（圖／記者楊淑媛攝）

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臺灣優質稻米輸日啟運記者會中，上達糧業董事長父子周德次、周碩良亦專程從高雄來桃園出席活動，和松榮米廠董事長父子李松清、李榮福，老永昌商行董事長劉逢生、日本進口商社代表平木浩司等人士，一起和胡忠一署長共同見証臺灣稻米輸日的重要時刻。

▲桃園松榮米廠為三代經營。父(李松清)、子(李榮福、左)、孫(李宗德、右) 。▼臺灣米輸日，日商指定國內的松榮米廠精心碾製。（圖／記者楊淑媛攝）



精通日語的胡忠一署長指出，日本政府對於進口稻米，採取嚴格的衛生安全標準，必需通過608項農藥殘留檢驗，才能進口。此次國產米通過日本進口檢驗，是對臺灣近年發展安全新農業施政成果的肯定及激勵。

▲臺灣米輸日，日商指定國內的松榮米廠精心碾製。（圖／記者楊淑媛攝）

臺灣稻米與日本稻米同屬稉種米(中短粒米)，品質優良，冷飯仍保有Q彈口感，非常適合做壽司使用。本次上達公司、日本進口商社以臺灣米取得日本1,140公噸配額，為歷年外銷日本最大出口數量。

該批稻米為產於新埔地區，由老永昌商行輔導當地產銷班生產、嚴格把關收購，以冷藏方式保管，再售予上達公司，委由日商指定國內的松榮米廠精心碾製，共同把關將臺灣優質稻米外銷日本，讓日本人也能買到、吃到臺灣米的好滋味。

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