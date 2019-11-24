鹿港風箏節「動物Fun風箏」盛大開場！2層樓高吉祥物亮相　限量禮品搶翻天

▲ 第一屆風箏節「動物Fun風箏」。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

第一屆鹿港風箏節於24日在鹿港鎮立體育場展開，多組國內風箏好手在活動現場放飛了10層樓高的大型氣囊風箏、超過百米以上的串連風箏以及各式地景風箏，而開幕儀式由鹿港鎮長許志宏與貴賓一同放飛2樓層高的小鹿氣囊風箏，同時也放飛了喜氣洋洋的春聯風箏，預祝大家都能福祿(鹿)雙全迎新春！此外還加碼施放「喜從天降-糖果風箏」，期許民眾都能吃甜甜過好年。

另外，許志宏表示，「今年的主題為『動物Fun風箏』，除了有2層樓高的鹿港吉祥物-小鹿外，亞洲國際風箏聯合會也帶來各式造型風箏，有白鴿及瓢蟲地景風箏、寶可夢造型風箏...等，還有超炫的蜈蚣與章魚風箏以及多種動物造型風箏，在鹿港的天空開啟一場動物嘉年華。」

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此外，舞台精彩活動也邀請到知名藝人蔡昌憲、果凍姐姐、精彩魔術秀及泡泡秀，而週邊活動則有風箏DIY。另外，在現場也有民眾放飛體驗區，提供眾多大型風箏讓民眾體驗。

此外，現場還有亞洲國際風箏聯合會所贊助的限量小風箏，民眾只要按讚及分享粉絲專頁就可獲得，限量100支，送完為止。除此之外，今年首度舉辦的「逐鹿英雄-風箏製作競賽」，從風箏的組裝、彩繪到放飛，都需要靠團隊合作才得以完成，參賽隊伍皆展現驚人默契，成功完成此次的競賽活動。

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