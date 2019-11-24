正妹主播朝聖女僕店酸「沒有我正啊」：害我只有前面爽一下　網瘋狂砲轟

▲王嬿婷片中多次強調自己比店內女僕正。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

非凡新聞主播王嬿婷（姎姎）近來轉戰YouTube平台，上月和網紅「遊戲職人社長」一起到女僕店體驗，並將過程拍攝成影片。入場前王嬿婷開口問是否可以拍照、摸、抱、親，得到否決答案時，脫口「不行來幹嘛？拜」，還作勢要離開現場，看到女僕甚至面有難色地說：「沒有我正啊。」一連串脫序行為被網友痛批「自我感覺良好」。

王嬿婷日前在個人頻道上傳「被女僕討厭！是熟男的問題？還是太正的關係？」的開箱影片，全程挑三揀四，發現女僕店沒有「特殊服務」，只有入場叫她一聲大小姐，讓她失望直呼：「害我只有前面爽一下！」看到店內服務人員更脫口：「沒有我正！」為了佐證，她直接違反規定拍攝背板上的女僕照，連被鏡頭掃過的服務人員都沒後製馬賽克，氣得餐廳員工的親友上網發文痛斥：「為什麼要人身攻擊？攻擊別人不會顯得你比較高尚或比較美，尊重很難嗎？」並透露王嬿婷只被核准拍攝店內裝飾跟食物。

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▲王嬿婷失望沒有「特殊服務」。

事後，女僕店店長也在影片下方留言表示，曾提醒王嬿婷不能拍到女僕，看到王嬿婷對女僕文化的嘲諷，她建議：「您若想體驗被摸、被抱、被親的服務，可以到更高檔的酒店享受。」並要求對方將影片下架。眼見風向不對，王嬿婷緊急刪除影片，並在臉書道歉、強調：「沒有貶低別人拉抬自己的意思，很抱歉，沒有做好功課去了解女僕文化就進行拍攝，在語氣上沒有拿捏好造成輕佻、歧視的誤解。」她透露已在第一時間致電詢問店長電話，擇日會找時間登門道歉。但事隔一個月沒有對外說明解決進度，還將YouTube平台關閉，被網友質疑有「裝死」嫌疑，也讓整起事件浮上各大討論平台。

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