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屌打鄉民2倍長！60公分「海象GG化石」販售搶爆　專業修復團隊首現身

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記者陳豐德／新北報導

近日一家台灣專業化石清修團隊「化石先生」公然在網路販售GG，引起網友熱議，重點是鄉民2倍長！原來這是一支來自阿拉斯加海象的陰莖骨化石，長度達60公分、重達1.1公斤，店家強調可以拿來狩獵、收藏或是打壞人，目前已有多人詢價，想讓「屌打」成為現實可得抓緊機會。

▲▼化石先生創辦人Robin手持網友熱議的60公分長海象陰莖骨化石。（圖／記者陳豐德攝）

▲化石先生創辦人Robin手持網友熱議的60公分長海象陰莖骨化石。（圖／記者陳豐德攝）

北極食肉動物的陰莖骨，阿拉斯加人稱作「Oosik」，以前會用來雕刻成紀念品或是做成器物，而這支「海象陰莖古化石」相當結實，握起來手感非常好，是阿拉斯加的化石獵人從凍土層中挖出，經過幾萬年的作用後，骨骼表面的已經有礦物質作用，造成顏色比較深，骨骼本身的油脂光澤仍相當亮眼，本身仍有骨質構造。

化石先生創辦人之一Kiko蕭語富表示，這件化石PO網販售後討論相當高，短短幾天就有100多人次分享，一般人對「GG」化石也覺得非常有意思，不管是買來送禮或是擺飾都有價值，幾天內已經有10多人詢價，只要一萬元出頭就能搞定，是一般人都可以接受的價格。

▼化石先生Kiko有30年的化石修復經驗。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼化石先生Kiko與兒子策展。（圖／記者陳豐德翻攝）

因為人類沒有陰莖骨，網友對這根長達60公分的GG熱烈討論表示「可以跟中藥一起燉嗎？」、「這個超越鄉民的30公分兩倍長」、「屌打不嘴砲，是真材實料」、「喔天阿這太適合我了！」、「母海象好辛苦」、「蠻適合化身在民宅之中」、「真是令鄉民慚愧的長度啊」。

一般人難以想像外國博物館中千萬年的恐龍化石，竟是由台灣的專業團隊來修復，「化石先生 Mr.fossil」前身是亞洲地區最專業的古生物挖掘、清修及協助學術研究的團隊，有30年的業界經驗，接觸的物件多到數不清，從早期的博物館及私人收藏家都是合作對象。

而化石先生創辦人Robin其實就是Kiko的兒子，在地質系畢業後，正在進修古生物學碩士，今年剛創立的品牌不只包含礦化石修復、蒐藏、販賣，包括博物館規劃、策展顧問也是他們的服務範圍，近期更推出南安小黑熊妹妹與「熊麻雞」擬真動物玩偶，父子攜手要在文創市場開出一條生機。

▼工作室內正在修復6600萬年前北美三角龍頭骨。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼化石先生創辦人Robin手持網友熱議的60公分長海象陰莖骨化石。（圖／記者陳豐德攝）

▼團隊人員修復岩石中的魚類化石。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼化石先生創辦人Robin手持網友熱議的60公分長海象陰莖骨化石。（圖／記者陳豐德攝）

▼Kiko與兒子Robin有多次化石策展經驗。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼化石先生Kiko與兒子策展。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼化石先生Kiko與兒子策展。（圖／記者陳豐德翻攝）

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