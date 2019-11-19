為討生活胃出血不就醫…50歲男絞痛倒路邊　兄弟陪在旁見真情

▲男子因胃痛突然倒地不起 ，張姓友人在一旁相當著急。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市小港分局員警18日夜間巡邏，發現50歲黃姓男子痛苦地躺在地上，一旁民眾也都不敢隨便移動他，經警方了解後，原來有胃出血病史的黃男為了討生活，不顧身體不適堅持上班，導致舊疾復發，整個人癱軟無力，倒地不起。

員警夜間巡邏時，發現一名50多歲的男子倒在地上，經詢問在一旁的張姓友人才知道，黃男因有胃出血的病史紀錄，一早起床時，就深覺胃部絞痛，為了照常上班工作，自行吞食制酸劑緩和不適，不願請假就醫，原以為會康復好轉，黃男在返家途中深感胃部劇痛，無法繼續騎車，勉強將機車停於路邊後遂身體癱軟無力，倒地不起。

▲男子在警方協助下就醫 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但因實在太痛苦，黃男整個人癱倒在地，路過民眾也不敢隨便移動，此時警方到場，立即連繫119，並協助攙扶黃男上救護車，送醫救護，而一直陪在黃男身邊的張姓友人，經詢問後才發現，原來兩人是一齊同甘共苦、出外打拼的朋友，也是職場上的同事，為了分擔房租而選擇共同生活，這次黃男因身體不適突然倒地也讓他嚇壞了，也保證以後一定督促他去看醫生，不再延誤病情，使病情惡化。