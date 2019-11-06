離譜噬人邪教再添4失蹤！媽逃離「聖母掌握」　悲曝：3個孩子都被洗腦

▲許母的大女兒（左一）從國中就跟媽媽加入邪教，大三休學後隨即被林女帶往中國。（圖／許母提供）

圖、文／周刊王

本刊獨家揭露，創辦邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」、並自稱聖母的林欣月在被警方逮捕並遭裁定收押後，其手下黨羽仍為她控制邪教業務，並涉嫌將11位信眾帶往國外，行蹤不明生死未卜，而今天消息曝光後，台東及台南又有2位受害家屬出面指稱，子女加入邪教後變的六親不認，也相繼被帶到大陸廣西傳教，讓這起邪教案失蹤人數又再新增4位。

台東許媽媽告訴記者，自己8年前加入邪教，平常會帶孩子到高雄小港道場聽講，後來受林女指使，她便放棄工作全心奉獻道場，心想若能早日成仙修佛，未嘗不是件好事。

許媽媽後來果真放棄工作並帶著3名子女，搬到台中大里道場內修行，與其他信徒們共睡在大通舖、共吃大鍋飯，並聽從林女做任何不合理要求，如吃白飯不能續碗、不能睡太久，儼然是軍隊化管理，許女後來發現不對勁離開道場，但小孩卻已被洗腦。

▲許母的么兒（右一）轉校到大明中學後，還相繼帶5個學弟妹進入道場修行。（圖／許母提供）

許女的大女兒（21歲，嘉義大學）、二女兒（18歲，長榮大學），雙雙失蹤已5年，分別唸到大三跟大一休學，就被林女帶往中國廣西傳教；小兒子皓皓（18歲）則轉學到台中大明高中後，也被指派任務帶了5個同校學弟妹加入邪教，皓皓跟母親同住在道場，但沒多久也從道場消失，失蹤時間超過2年。

另一位住在台南白河的周奶奶跟就讀小六的孫女（13歲），失蹤已9個月，從去年8月份也被林女要求搬家到台中大里道場居住，後來周奶奶將孫女轉到台中大里內新國小就讀，只念一學期後就沒再念，今年2月兩人也被林女帶到中國。周爺爺茫然地表示，「我的孫女下落不明，也沒聽說要去哪裏，很擔心會不會出什麼事？」

本刊調查，信徒平常的工作就是外出與人聊天結緣，或帶宇宙能量棒替人消災，每人1天僅領生活費人民幣20元，過著苦行僧的日子。只因信徒盲從聽信林女以宣揚「潛能靈動開發」為號召，原以為全家可以一起見證神蹟，沒想到卻是踏進地獄深淵。

▲許母的二女兒（右）從國小就跟媽媽加入邪教，大一只念一學期就休學，跟著林女到中國。（圖／許母提供）

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