沉痛喊「誰沒有母親？」郭台銘親自提告：可以咒我被車撞，但不能咒我母親

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記者張君豪、莊智勝／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘不甘母親遭到網友散布「死亡假消息」，今（5日）上午11時30分二度走入刑事局針對另名李姓網友提出告訴。郭台銘沉痛表示，「你可以詛咒我被車撞死，但是任何人，都不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人民可以做到不受網路霸凌？」

郭台銘日前才因郭母假死訊憤而提告200名網友，但日前一名李姓網友仍持續在網路上散布假消息，經郭辦提醒後，仍充滿挑釁意外回應「要告就來告！」郭台銘也因此決定不忍了，今再度前往刑事局針對該名李姓網友提出告訴。

▲郭台銘今親赴刑事局提告 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「這是極惡毒的行為！誰沒有母親？」郭台銘表示，母親是他最大的支柱，「你可以詛咒我被車撞死，但任何人都不能詛咒我母親，因為沒有她，就沒有今天的我。我熱愛的中華民國，是個民主自由的國度，沒有人會因為彼此立場不同就遭受辱罵，如果今天國民兩黨執政都坐視不管，任由支持者激化對立、分化人民、擴大網路霸凌歪風，人民如何能有免於恐懼的自由？」

郭台銘表示，今天親自站出來向警方報案，社會不應該因為少數人的政治立場而被撕裂，更不應姑息養奸，破壞他所熱愛的台灣。對於是否能找到該名李姓網友真身？郭台銘則說，「我們只能相信警方、相信司法能夠找到，台灣最高刑事偵查單位刑事局，一定會把兇手以高科技手法抓出來；我們一再警告他，他還在網路上回答，『告就來告』！如果連我都不能保護我家人，台灣有多少人民可以做到不受網路霸凌？這點我非常痛心！」

我沒有遲到，是時間遲到了！