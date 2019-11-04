到府城吃辦桌！他霸氣為寶貝女兒做出「一條龍」超豪華喜宴

▲2日於台南舉辦的婚宴超霸氣，展現府城嫁女兒的誠心。（攝影／高靜玉）

圖文／周刊王

古早有流傳一句話:「娶台南人，嫁妝非常的多，嫁台南人，習俗非常的多」，台南的嫁娶素來澎拜盛情，要讓賓客眼裡、嘴裡、心裡都滿載，才覺得盡了地主之誼。

2日於台南起家的統將建設、得格工程董事陳智文長女陳儀玲出嫁，一家人上上下下從去年底便開始張羅，務必要讓將顧惜長大的女兒，如明珠般雙手捧著歡喜出嫁。大喜之日完美圓滿。

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陳智文笑說曾經答應會滿足女兒所有心願，因此當女兒許願想要一條烏魚子龍在喜宴現場、並請到南部辦桌名師汪義勇來掌爐時，陳智文毫不猶豫地應允下來。

▲精心打造的烏魚子龍非常吸睛。（攝影／高靜玉）

出嫁當天，傳統新娘車要以甘蔗掛一塊帶皮生豬肉在禮車上添吉辟邪，陳智文嫁女是以一整隻重達八公斤、要價十萬元的西班牙頂級伊比利火腿品牌5J做前導，禮車則是要價千萬的賓士頂級車Maybach，嫁粧之一是每粒直徑接近兩公分的天然南洋珠，私毫不手軟。

至於烏魚子龍，出身養殖漁業家庭的陳智文堅持要六兩以上的野生烏魚子作龍身上的鱗片，並在喜宴上一一拆下贈送給與會親友，覺得如此才顯誠意，也讓親友沾點喜氣。晚上的喜宴請專業侍肉師在現場開腿，現切給賓客品嘗。

酒水也毫不遜色，除了直接請一台台啤十八生的啤酒車駐在場外讓賓客喝飽喝滿、宴席上也有法國布根地紅酒、百富12年單一麥芽威士忌以及新鮮現打的果汁，從草莓果汁到金桔檸檬通通都有，供應源源不絕，誠意滿滿。

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