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丹麥神祕同心圓設計　花園城市像比薩每個切片都是一戶人家

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▲▼丹麥圓形花園城市。（圖／翻攝自instagram／henry_do）

▲丹麥同心圓設計的花園城市BrøndbyHaveby。（圖／翻攝自instagram／henry_do）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界上有許多設計特別的城市地區，丹麥哥本哈根（København）郊區的「BrøndbyHaveby」是一座充滿綠意的花園城市，建築物圓形佈局設計為主，從天上空拍下來，一個個大小相同的圓圈圈佈滿草地。這個社區也因為獨特的造型而聞名，每年只開放6個月讓城市居民體驗鄉村生活。

根據報導，攝影師Henry Do在個人IG上分享一張空拍照，照片中可以看到有二十幾個大小相同的圓圈圈，仔細一看，原來是由草地和房子所組成的。這座花園城市建造於1964年，當時Brondby市政府批准了這個度假勝地的創建。當時景觀設計師埃里克·邁金德（Erik Mygind）提出了圓形設計的概念，以增強民眾的社區意識。

▲▼丹麥圓形花園。（圖／翻攝自instagram／henry_do）

▲圓形花園從天上空拍的模樣。（圖／翻攝自instagram／henry_do）

▲▼丹麥圓形花園。（圖／翻攝自instagram／henry_do）

▲丹麥圓形花園每一個劃分區域都是一戶人家。（圖／翻攝自instagram／henry_do）

在Brondby Haveby裡的房屋有大型的庭院，居民可以遠離噪音的干擾，擺脫都市中喧囂的吵雜，在這裡放鬆心情，大院子也很適合耕種或是園藝。除了考量到綠色空間之外，圓形的住宅設計可以增加居民之間的互動。此花園每月租金為150美元（約台幣4,500元），一年內只開放4月至10月提供給城市居民租用。

攝影師Henry表示，「我和妻子一起去丹麥首都時，遇到幾個對攝影有興趣的丹麥人民，他們建議我去看看BrøndbyHaveby，去了之後我沒有失望，它的造型非常特別，就像一整片比薩，每一個切片都是一個家！」

攝影師Henry Do經常在個人IG分享世界各地的美景，「以不同的角度看世界」，有別於其他人在陸地拍攝，他則是用空拍機拍下世界各地的美景。他目前以自由攝影師的身份環遊世界，經常在個人IG上PO世界美照，吸引了36萬粉絲追蹤。

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