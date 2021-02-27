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不是你的錯！專家揭秘：討厭香菜「出生前就決定」　會吃出肥皂味

▲▼辣椒,辣,香菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲很多料理都會放上香菜增加香氣。（圖／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

很多料理都會放上香菜增加香氣，但對不少人來說，這個綠色蔬菜簡直是噩夢。國外一項研究顯示，民眾之所以討厭香菜，除了因為它有特殊氣味、口感外，其實還與我們的基因有關。

2月24日是國際上的「我討厭香菜日」（I Hate Coriander Day），為什麼這麼多人討厭香菜呢？據《鏡報》報導，美國康乃爾大學曾發表一項研究，遺傳學家尼可拉斯（Nicholas Eriksson）在2012年，曾對1.4萬人進行問卷調查，發現有近2000人認為香菜吃起來「就像肥皂一樣」，而這樣的口感顯然跟大眾所認知的味道不同。

研究團隊又使用全基因組關聯分析法（genome-wide association），對這2000人進行分析，結果發現，與其他人相比，這些討厭香菜的人的「基因出現變異」。

▲香菜。（圖／取自pixabay）

▲香菜是不少人的噩夢。（示意圖／取自pixabay）

研究指出，香菜的香氣主要取決於一組稱為醛的化合物，一種為果味和蔬菜，另一種則是肥皂味和辛辣，而討厭香菜的人，他們負責辨識、感受氣味的「OR6A2基因」比較特別，嗅覺受體對醛類的氣味更加敏銳，所以會聞到喜歡香菜的人「更強烈濃郁」或者是「聞不到」的肥皂味，進而對香菜產生恐懼。

另外，由於該基因的些微差異，也有人聞到的香菜味，會是類似金屬或蟲子的味道。

研究也指出，討厭香菜的人口比例大約在介於10至20%之間，其中以東亞比例最高，接近20%；歐洲、非洲的比例則較低，分別只有17%、20%。

對此有專家猜測，或許是因為東亞國家更常在料理中添加香菜，人們更頻繁的接觸這項食材，所以討厭的人也自然更多。

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