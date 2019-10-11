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韓國瑜「國旗背板」崩落驚現「不祥數字」　鳥卦師：可能代表沒這個命

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記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜10日在高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，致詞時發生國旗背板掉落的意外，讓現場有些尷尬。不過有眼尖的卜卦師發現，國旗背板掉落出現一組數字，是不祥的預測，呼籲韓國瑜還是別請假拼大選。

高雄20多年來首度舉辦國慶升旗，今年主持人邀請來藝人熊海靈，不過她在台上為了帶動氣氛，帶領大家吶喊「中華民國萬歲」，但沒想到下一秒接了「韓國瑜凍蒜」，甚至重複「國瑜、國瑜、國瑜」，底下民眾大喊「凍蒜、凍蒜、凍蒜」，又讓單純市政升旗典禮又變成造勢會。

▲▼ 韓國瑜致詞時國旗背板掉落。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜致詞時國旗背板掉落。（圖／記者賴君欣攝）

而當高雄市長韓國瑜上台準備致詞時，主持人熊海靈還是不斷在台上喊「韓總統加油」，底下則是「韓國瑜凍蒜」聲四起，就當韓國瑜發表演講正講得起勁時，背後國旗背板卻突然掉下來，底下民眾「啊！」的一聲，不過前方的韓國瑜無動於衷繼續發表演說，後頭主持人和隨扈趕緊用手扶著，再請工作人員將國旗背板往下降，以防尷尬狀況重演。

根據《三立新聞》報導，鳥卦師王馨怡發現，國旗背板掉落後，其中一塊看板也跟著掉下來，露出底板上的一組數字「48」，她認為48就是一個預兆，可能代表沒這個命，如果還要請假參選，可能會落得兩頭空。

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