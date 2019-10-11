潘孟安「最煎熬的一天」！屏東急雨亂焰火　千字文道歉：掃了大家的興

▲國慶焰火今年在屏東舉辦。（圖／翻攝自「國慶煙火在屏東」網站）

記者葉國吏／綜合報導

今年國慶焰火在屏東舉辦，但一場大雨卻讓國慶焰火事前安排全被打亂。屏東縣長潘孟安深夜發文跟大家道歉：最煎熬的一天。

潘孟安發文「最煎熬的一天，最璀璨的42分鐘」，指出人潮加雨勢讓交通狀況更加壅塞，泥濘的草地讓狀況更加紊亂，「但，當第一枚焰火上空瞬間，震撼了每個人，有些人站在馬路，有些人坐在接駁車，有些還在場地外圍，但，每個人仰望著天空，拿起手機紀錄無以倫比的瞬間。」

▲屏東縣長潘孟安發文像大家道歉。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

潘孟安文中說要誠摯道歉，身為主人卻無法讓大家順利入場與出場，接駁不順暢，掃了大家的興致，無法儘早返家，這是團隊做得不夠多不夠好，做得不好的地方，我們一定會加強檢討，但，在此我想拜託大家，請將抱怨留給縣府團隊，但給逆雨前行的志工、警察、消防、醫護、司機、清潔人員、表演團體、焰火施放人員等…一個掌聲，沒有他們的堅持與付出，沒有今晚的焰火。

以下潘孟安全文：

最煎熬的一天，最璀璨的42分鐘

一場大雨，打亂國慶焰火，場地泥濘、積水，連帶影響接駁疏散不順，許多民眾無法及時進場和離場，在此向大家道歉，是我們做得不夠，不過，團隊現在仍留守在第一線，再次巡視整個活動場地，目前接駁車已安全送走每一位參與者，雨後路滑，請大家回程務必小心。

今天，是我生命中煎熬的一天，今晚，也度過了人生最璀璨的42分鐘。

當第一枚焰火劃破高屏舊鐵橋的夜空，我的心也炸開了，焰火下的屏東，讓我目眩神迷，無法自己，台灣，我的故鄉，屏東，我的家，在焰火點亮下，竟是這麼地美，大雨滂沱沒有澆熄引信，人人用雨傘花當作焰火前導，站在泥濘中，一起淋雨，一起等待，終於迎來雨後的焰火。

整天的心情像是坐雲霄飛車，高高低低，忽上忽下，為了國慶焰火，屏東團隊準備了半年，做足了準備和規劃，唯一沒辦法掌握的變數就是天氣，昨晚工作團隊預演，累到半癱的當下，嘴裡碎念的是，「拜託老天爺賞個好天氣」，但，哪有遂順的人生，老天爺跟我們出了一個大考題。

國慶焰火系列活動下午四點開始，紙風車的「四頭龍」已經等著出場，灰撲撲的天空的雨彈卻搶先一步狂降，早早到場的朋友們四處奔跑，在空曠草地尋找躲雨處。

穿著黃色便利雨衣的團隊，卻與大家方向相反，衝出去搬器材、蓋物資；清潔人員拿著拖把趁著雨勢轉小立刻清理現場，工作人員手持「請跟我走」的告示牌堅守崗位；表演團隊整裝配合緊急調度表演順序；交警揮動指揮棒引導壅塞的交通…

連著二波狂下的雨勢，確實打亂了我們的節奏，縝密的雨備也擋不了這般雨勢，空曠的高屏溪畔草地泥濘，有些朋友拿起野餐墊當傘擋雨，就是不肯離開，雨勢轉緩，表演團隊立即在雨中登場演出，與會的朋友們也撐傘力挺，即使淋了雨照樣用掌聲、喝采聲給力。

人潮加雨勢讓交通狀況更加壅塞，泥濘的草地讓狀況更加紊亂，但，當第一枚焰火上空瞬間，震撼了每個人，有些人站在馬路，有些人坐在接駁車，有些還在場地外圍，但，每個人仰望著天空，拿起手機紀錄無以倫比的瞬間。

當國立臺灣交響樂最後一段演出「我的故鄉我的台灣」，心中百感交集，今天是如此奇妙的一天，國慶焰火的活動籌備，像是無法預寫的人生，瞬息萬變，更像是面對種種難關的台灣，挑戰重重，但，環境惡劣下，大家仍然一起攜手走過，終於等到璀璨焰火照亮台灣。

我要深深感謝，每一位在泥濘中未離開的大家，終於讓我們等到這一刻，雨後的天空，讓煙火更加璀璨，我們共度一個不一樣的國慶日。

我更要誠摯道歉，身為主人卻無法讓大家順利入場與出場，接駁不順暢，掃了大家的興致，無法儘早返家，這是團隊做得不夠多不夠好，做得不好的地方，我們一定會加強檢討，但，在此我想拜託大家，請將抱怨留給縣府團隊，但給逆雨前行的志工、警察、消防、醫護、司機、清潔人員、表演團體、焰火施放人員等…一個掌聲，沒有他們的堅持與付出，沒有今晚的焰火。

夜深了，雨後路滑，請大家回程小心，平安返家…