獨／三寶開試乘車撞爛等紅燈馬6車尾　害2童腦震盪...業務：她太緊張

▲黃姓婦人開LEXUS試乘車，不慎撞爛馬6汽車後車尾，還推撞到前方休旅車。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

日前台北市一對夫妻開著Mazda 6載2個兒子出遊，在左轉停等號誌燈時，被一名婦人開著LEXUS試乘休旅車從後追撞，強大的撞擊力將馬6後行李廂整個撞爛，造成丈夫及2個兒子分別受到挫傷及腦震盪，受傷的2男童更時常睡到半夜嚇醒，事後肇事婦人委託車商業務開協調會談賠償，雙方協調失敗，被害車主決定向她提告過失傷害罪。

▼撞擊力道相當大 。（圖／記者陳以昇翻攝）

6月30日下午3時許，林姓夫妻趁著週日休假，開著04年Mazda 6轎車，載2個分別9歲、7歲的兒子出遊，行駛松江路往南方向，在行經行天宮要左轉民權東路停等號誌燈時，突然被後方一部白色LEXUS休旅車猛烈撞擊，瞬間又推擠撞上前方另一部黑色休旅車，一家4人全都嚇傻，經送醫檢查，2子受挫傷及輕微腦震盪，更經常睡到半夜嚇醒。

凌志車商陳姓業務表示，當時陪同黃姓婦人與3名家屬試駕，在行經該路段時，黃婦應注意而未注意前方路況，因而發生追撞，當時車上4人都有大聲提醒前方狀況，可能她太過緊張才會發生事故，事後檢查車上電腦，煞車系統有介入，並非沒有煞車。

陳姓業務進一步表示，事發當天肇事人有委託他們出面處理，再者，試乘車有保險可以做理賠，期間也都有密切與被害林姓夫妻聯繫，商討車損及精神賠償問題，並沒有不聞不問避不見面，由於第一次協商雙方沒有共識，將在19日做第二次協商。警方表示，被害林姓夫妻已經正式對黃婦提告過失傷害，將函送地檢署偵辦。

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▼馬6推撞到前方休旅車，引擎蓋變形 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼LEXUS試乘車的車頭嚴重破損。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼馬6汽車後車尾整個撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼坐馬6汽車後座的小兒子除了挫傷還有輕微腦震盪 。（圖／記者陳以昇翻攝）