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全美6人死亡！衛生部門調查電子煙油「添加物」　合法藥局購買一樣中標

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▲▼電子煙。（圖／路透）

▲來路不明的電子煙恐造成身體危害。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國衛生部官員正持續調查，可能因使用電子煙而染上嚴重呼吸疾病的原因，目前「神秘肺病」已蔓延至全美33州，共450起可能病例，造成6人死亡。《美聯社》邀請醫療健康作家斯托貝（Mike Stobb）與佩羅內（Matthew Perrone），協助釐清社會大眾對這次疫情的了解。

患者會有什麼症狀？

病患會出現咳嗽、胸痛、呼吸短促、疲勞與嘔吐症狀。根據報告指出，這些病患都有接受氧氣治療，但這只能使用在還有足夠自發性呼吸的病患，少部分的人則需要依靠呼吸器來恢復。在治療的過程中，使用抗生素沒有產生效果，目前尚不清楚類固醇藥物是否有幫助。

疾病涉及哪些電子霧化產品（Vaping products）？

目前還沒查出任何單一的裝置、成分與添加劑。大部分的病患表示，他們有使用含四氫大麻酚（THC）的霧化產品，部分的人只有使用尼古丁，少數的人是兩者皆有使用。

▲▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲煙油中的添加物可能是致病原因之一。（圖／達志影像／美聯社）

病患是否有共通點？

醫生認為這並不是由細菌引起的疾病，懷疑是接觸了化學物質所引起，而煙油（vape juice）則含有許多可能導致疾病的物質。

經過產品測試後，紐約目前將重點放在被用來當作黏稠劑的「醋酸鹽維他命E」（vitamin E acetate），製造商表示，黑市會將它加入煙油中可增加濃度，能夠產生大量霧氣。維他命E若製作成藥品或直接用於皮膚是無害的，但是直接吸入含油的維他命E，可能會引發肺炎。

目前有在部分病人的肺部，發現負責吞噬病原體的「巨噬細胞」（macrophages）上含有油滴，《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）最新研究《含油巨噬細胞與電子煙》（Pulmonary Lipid-Laden Macrophages and Vaping）中指出，這確實是霧化器造成肺部傷害的原因之一。

煙油中到底含有哪些物質？

大多數的電子煙還有無色無味的化學物質，如丙二醇（PG）與植物甘油（VG）這兩類常見的食品添加劑，可以用來增加霧氣與濃度，儘管兩者被美國食品和藥物管理局（FDA）列入「普遍對人體安全」的化學物質，但吸入人體後的長期影響還未得到證實。

另外，衛生福利部食品藥物管理署也曾在抽驗的31件電子煙中，發現100%含有一級致癌物甲醛（formaldehyde），長期吸入可能引起慢性呼吸道疾病，但也尚無研究證實它的含量是否高到足以造成傷害。還有像是天然或人工合成的香精煙油，裡面含有許多微小顆粒，儘管一些早期研究發現這些柯利對肺部、呼吸道與血管有害，但還缺乏更多研究。

而現階段對於四氫大麻酚的含量、加熱後影響的相關研究更少，哈佛公共衛生學院教授克里斯蒂亞尼（David Christiani）表示，「目前不能排除所有可能性，因為我們知道的太少了。」

▲▼電子煙。（圖／路透）

▲街頭販賣來路不明的電子煙是最大的危害。（圖／路透）

過去是否有相關案例？目前由哪個單位進行調查？

在2000年曾發生吸入自製大麻油煙霧的類似案例，但第一次出現如此大量的病患。目前美國各州與聯邦的衛生部官員，正在檢測市面上所有已知的電子煙產品，試圖從中找到線索。

紐約目前已向3間利用「醋酸鹽維他命E」製作添加劑的公司展開調查，希望能更了解產品的成分、原料的品質、過去曾做過的安全檢測、過去3年的銷售狀況，以及公司的其他添加劑產品。

在國家授權合法的藥局購買電子煙產品安全嗎？

目前大部分的涉案產品，都是使用者直接在街頭購買，而不是在合法銷售醫用、休閒用大麻的藥局購買，但也有一名俄亥俄州的患者是使用了從藥房購買含有四氫大麻酚的電子煙，當地衛生官員也正對此展開調查﹒

衛生局官員建議民眾暫時停止使用電子煙，若是出現呼吸困難或胸痛，請立刻就醫，並告知醫護人員病史與生活習慣。

►全美第3人吸食電子煙致死！　政府調查215名肺病患者：90天內有抽的快戒
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