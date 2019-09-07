「陳菊是比較肥的韓國瑜」失言？　柯：就是個形容詞

圖文 / 鏡週刊



台北市長柯文哲遭立委段宜康酸「是比較會考試的韓國瑜」，沒想到柯卻脫口「小英是比較不會考試的韓國瑜」「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引來大批網友質疑他再度失言。稍早，柯文哲回應失言風波，強調這只是一個形容詞而已。

今（6）日上午柯文哲脫口「陳菊是比較肥的韓國瑜」引起網友撻伐，下午柯出席產學合作活動後受訪，被媒體問到「拿前高雄市長、總統府祕書長陳菊身材做文章，是否要道歉？」柯文哲並未道歉反而強調，如果說陳菊是比較肥的韓國瑜，那可不可以倒過來說「韓國瑜是比較瘦的陳菊」，對外科醫生來講，胖的、瘦的、肥的，反正就是個形容詞嘛。

柯文哲也提出質疑，指胖瘦肥就是一個狀況的形容詞，「如果說『肥』不可以用，乾脆國語字典這個字取消掉算了。對我來講就是個形容詞，OK？」

隨後，柯文哲更不滿抱怨，現在台灣社會常常抓住一個字，就開始興風作浪，「我覺得有點像文字獄的社會文化，我是很不喜歡」。至於面對外界批評他拿別人身材做文章，柯文哲僅表示，「我是沒有想那麼多啦，就這樣。」而面對媒體追問，他是否認為段宜康也得向韓國瑜道歉？柯文哲憤恨不平表示，「我是勸他先吞2顆曲棍球，再來跟我說話！」



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