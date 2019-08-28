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櫥窗顯示購物資訊　工研院「全球首展雙人虛實互動智慧窗」

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▲櫥窗顯示購物資訊　工研院「全球首展雙人虛實互動智慧窗」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院互動智慧窗可提升消費者購買意願的透明顯示互動系統。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）今（28）日在南港展覽館登場，工研院展出智慧零售、智慧教育、智慧醫療、智慧交通等4大顯示創新應用，包括「全球首展雙人虛實互動智慧窗」、「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」、「低相位差無色聚醯亞胺薄膜」。

其中「全球首展雙人虛實互動智慧窗」，以目前全球最高穿透率達70%的「高透明AMOLED觸控顯示」結合「動態物件辨識」與「指向互動技術」，讓消費者在逛街購物時，只要輕點櫥窗內的商品，商品相關的資訊就會即時的呈現在櫥窗上，以最直覺又有趣的方式與購物者互動。

▲工研院「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」。（圖／工研院提供）

▲工研院「全球首展雙人虛實互動智慧窗」。（圖／工研院提供）

「全球首展雙人虛實互動智慧窗」未來可廣泛的應用在商場與展場，同步的展示商品並精準的提供相關資訊，或是作為博物館內同步介紹展示品的相關應用，甚至在交通運輸方面，也可做為提供駕駛與乘客交通狀況相關資訊的顯示介面。
 
至於「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」，工研院以先進的高透明AMOLED觸控顯示器結合虛實互動疊合技術，將超音波掃描影像、血壓、呼吸、心跳等醫療資訊同步呈現在透明的顯示螢幕中，搭配視覺辨識系統，讓完整的醫療資訊與實際開刀部位作疊合，提供醫療團隊手術治療時最即時的生理資訊。
 
還有「低相位差無色聚醯亞胺薄膜」則是為了現代人在豔陽下使用手機時，往往因為強光而讓螢幕偏暗看不清楚，因此工研院開發出可以改善強光下看不清顯示器面板的問題，整合多項功能達到薄型化、輕量化，應用在汽車擋風玻璃則可以讓前方車燈不會有眩光的問題產生。

▲工研院「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」。（圖／工研院提供）

▲工研院展示「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」。（圖／工研院提供）

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