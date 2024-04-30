　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富豪遺囑100年後才能領遺產　「價值達23億」後代苦等終於領到了

▲▼富豪訂「神秘遺囑」子孫苦等百年領到2萬件古錢幣。（圖／翻攝自Stack`s Bowers）

▲富豪超狂遺囑「子孫100年才能拿」，繼承人去年終於領到骨董遺產，價值達23億。（圖／翻攝自Stack's Bowers）

記者趙蔡州／綜合報導

許多富豪為了防止子女爭產，或子女不懂事敗光家產，生前會立下遺囑分配財產，或規定子女成年後才能繼承。不過，在丹麥有一位富豪的遺囑非常特殊，規定直系子孫100年後才能繼承「骨董遺產」，且去年11月100年期限終於到期，富豪的子女們準備把骨董拍賣，預估價值將達7200萬美元（約新台幣23.41億元）。

根據Bloomberg報導，丹麥黃油大亨、收藏家Lars Emil Bruun於1923年過世，生前他收藏了大量稀有硬幣、獎章與紙幣，這些收藏品大多出自丹麥、挪威、瑞典等與斯堪地那維亞半島有一定交流的國家，包含丹麥克努特大帝統治英國（1016年至1035年）時流通的大量古幣。

Lars Emil Bruun經歷第一次世界大戰後，開始對丹麥的文化遺產保護能力感到擔憂，因此他在1921年訂立遺囑，把自己收藏的丹麥皇家硬幣和獎牌當成備品，防止國家保護的收藏品發生意外損毀或遺失，直到他死亡的100年後，若國家的收藏品仍保存良好，他的收藏品才能進行拍賣，收益歸於所有直系後裔。

拍賣行Stack's Bowers總裁肯德雷拉（Brian Kendrella）表示，Bruun的收藏品在過去的100年都沒有受到干擾，且任何學者只要申請，幾乎都可以查看藏品。直到2023年11月21日，遺囑規定的時間到期，Bruun的繼承人才終於合法領取遺產，並決定在幾年內陸續將遺產公開拍賣。

肯德雷拉透露，Bruun的收藏品大約有超過2萬個物件，其中有超過1萬5000枚各個地區、不同年代的硬幣，還有約4600枚獎章、330張紙鈔及1800多本書，這些書籍大部分是卷本，預估價值將達7200萬美元，第一梯次的收藏品將在今年秋季進行拍賣。

ET快訊
王牌交易所虛幣詐22億　知名律師當庭認罪
王齊麟甜戀樂天女神：我會認真練球
女大生私密處開刀！5實習男醫「闖進觀摩」她崩潰：羞憤到快死掉
金智媛《淚之女王》絕症　坐飛機來台灣就有救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富豪遺囑100年後才能領遺產　「價值達23億」後代苦等終於領到了

前女友出軌孩子不是他的…綠帽男23年後超狠報復　「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

報導軍隊濫殺屠村　布吉納法索下令「停權多家國際媒體」

南韓朝野坐下來談！李在明「唸稿15分鐘」針砭時政　尹錫悅安靜傾聽

墨西哥爆嚴重車禍！巴士翻覆釀18死32傷

美學者受邀演講！指控「馬國支持屠殺猶太人」　馬來亞大學道歉

弒妻詐領保險金！美蛇蠍夫領錢　竟秒下單「充氣娃娃」

恐怖植牙！牙醫用力過猛「螺絲釘捅穿頭骨」...直接插大腦

川普副手熱門人選！　她自爆「曾親手槍殺小狗」遭抨擊

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

寶寶被媽咪用鼻子輕磨臉蛋　開啟「暈暈開關」露銷魂爽臉

大谷翔平揮出暴力一擊　192公里安打破個人紀錄

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

富豪遺囑100年後才能領遺產　「價值達23億」後代苦等終於領到了

前女友出軌孩子不是他的…綠帽男23年後超狠報復　「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

報導軍隊濫殺屠村　布吉納法索下令「停權多家國際媒體」

南韓朝野坐下來談！李在明「唸稿15分鐘」針砭時政　尹錫悅安靜傾聽

墨西哥爆嚴重車禍！巴士翻覆釀18死32傷

美學者受邀演講！指控「馬國支持屠殺猶太人」　馬來亞大學道歉

弒妻詐領保險金！美蛇蠍夫領錢　竟秒下單「充氣娃娃」

恐怖植牙！牙醫用力過猛「螺絲釘捅穿頭骨」...直接插大腦

川普副手熱門人選！　她自爆「曾親手槍殺小狗」遭抨擊

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入正殿！10分鐘飛離　香爐內爬行留字

富豪遺囑100年後才能領遺產　「價值達23億」後代苦等終於領到了

國土署出手解決「賴清德老宅」爭議　比照原住民特定區就地合法

林右昌卸任前提加發里長年終7.5萬　5／2政院將討論

她買好市多蛋糕「當天製造」竟發霉！內行揭陷阱：請睜大眼辨識

濟公活佛示警農曆5至9月「地龍翻身」　民俗專家這樣看

YouTube新招「暫停就放廣告」！高層嗨測試效果超讚　用戶卻氣炸

母親節天成本店與世貿會館推桌菜　圓山飯店四餐廳享中西家宴

快訊／王牌交易所虛幣詐財22億　知名律師當庭認罪凌晨400萬交保

老公把弟弟罵爆「要趕出家門」！人妻一進房間震撼：是人住的嗎？

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

國際熱門新聞

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

人間蒸發10天！同事上山尋人剩「滿地肉塊」

恐怖植牙！牙醫用力過猛「螺絲釘捅穿頭骨」

男性每月射精21次　前列腺癌風險降20%

馬來西亞「逾百間肯德基」歇業

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

小粉刺不處理！16年後長成「2.5公斤巨瘤」

抓包老公約砲？她怒提離婚1年後才知真相

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

即／00:21花蓮近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

即／凌晨魔咒！花蓮近海發生規模4.7地震：有地鳴

TWICE志效新預告神似「子瑜道歉片」　粉絲罵爆公司

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

女大生私密處開刀！5實習男醫突闖進觀摩

紅茶搭配「1食物」恐致癌！醫曝原因警告：嚴重會奪命

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

黃子韜爆求婚徐藝洋！　「摟抱打瞌睡」親密照流出

愛上180帥哥！肉食女脫衣勾頸　撲床喊：跟我做一次

台中規模3.8地震　　在地人：突然下沉

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

大谷要一壘審擺姿勢　下一秒引爆笑

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面