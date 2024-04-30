富豪遺囑100年後才能領遺產　「價值達23億」後代苦等終於領到了

▲富豪超狂遺囑「子孫100年才能拿」，繼承人去年終於領到骨董遺產，價值達23億。（圖／翻攝自Stack's Bowers）

記者趙蔡州／綜合報導

許多富豪為了防止子女爭產，或子女不懂事敗光家產，生前會立下遺囑分配財產，或規定子女成年後才能繼承。不過，在丹麥有一位富豪的遺囑非常特殊，規定直系子孫100年後才能繼承「骨董遺產」，且去年11月100年期限終於到期，富豪的子女們準備把骨董拍賣，預估價值將達7200萬美元（約新台幣23.41億元）。

根據Bloomberg報導，丹麥黃油大亨、收藏家Lars Emil Bruun於1923年過世，生前他收藏了大量稀有硬幣、獎章與紙幣，這些收藏品大多出自丹麥、挪威、瑞典等與斯堪地那維亞半島有一定交流的國家，包含丹麥克努特大帝統治英國（1016年至1035年）時流通的大量古幣。

Lars Emil Bruun經歷第一次世界大戰後，開始對丹麥的文化遺產保護能力感到擔憂，因此他在1921年訂立遺囑，把自己收藏的丹麥皇家硬幣和獎牌當成備品，防止國家保護的收藏品發生意外損毀或遺失，直到他死亡的100年後，若國家的收藏品仍保存良好，他的收藏品才能進行拍賣，收益歸於所有直系後裔。

拍賣行Stack's Bowers總裁肯德雷拉（Brian Kendrella）表示，Bruun的收藏品在過去的100年都沒有受到干擾，且任何學者只要申請，幾乎都可以查看藏品。直到2023年11月21日，遺囑規定的時間到期，Bruun的繼承人才終於合法領取遺產，並決定在幾年內陸續將遺產公開拍賣。

肯德雷拉透露，Bruun的收藏品大約有超過2萬個物件，其中有超過1萬5000枚各個地區、不同年代的硬幣，還有約4600枚獎章、330張紙鈔及1800多本書，這些書籍大部分是卷本，預估價值將達7200萬美元，第一梯次的收藏品將在今年秋季進行拍賣。