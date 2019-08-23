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街拍遭誤認檢舉達人雙方互槓　糊塗警「跑錯報案地」15分才現身

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▲▼ 排除糾紛景慢吞吞 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方處理街頭糾紛竟過了15分才抵現場。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄郭姓男子22中午在街頭拍攝街景，卻遭誤認為檢舉達人還被脅迫要刪掉照片，否則就要「讓他在高雄待不下去」，郭男報警求助後，沒想到警方卻15分鐘才到現場，讓郭男相當不滿，質疑警方想吃案，經過一天後，前鎮分局澄清是處理員警「跑錯地點」並非有意拖延甚至吃案，坦承作業上有疏失，除補開三聯單外，將對相關作業流程進行檢討。

郭男在臉書「爆料公社」中指出，昨天下午一點多，拿相機到中華五路上拍攝剛整理好的市容，沒想到卻引來4名陌生男子將他團團圍住，質問他是不是在拍違停車輛，郭男雖已否認，卻遭威脅要刪除有拍到車輛的照片，雙方於是爆發口角，對方一名年紀較大、帶著墨鏡的男子甚至恫嚇郭男「要讓你在高雄待不下去」。

▲▼ 排除糾紛景慢吞吞 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲年紀較大的嚴姓男子（戴墨鏡者），竟威脅郭男在高雄待不下去。（圖／記者洪正達翻攝）

郭男報警後，在現場苦等了10分鐘後再度進線110詢問報案台「警察來了沒有」後，5分鐘後才看見兩名員警抵達，將雙方全數請回派出所處，包含嗆聲要人活不下去嚴姓男子（50歲），以及要脅刪照片的黃姓男子（33歲），事後郭男向對方2人提告恐嚇、妨害自由，黃男則控告郭男妨害名譽，目前筆錄都尚未完成，不過，郭男對於警方15分鐘才到現場相當耿耿於懷。

前鎮分局表示，當時接報後的確是員警跑錯報案地址，才讓郭男誤會警方想「吃案」，除坦承疏失外，也會進行內部檢討，尤其在報案三聯單漏開的部分屬於程序瑕疵，已緊急補開通知郭男領取。

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關鍵字：復興派出所,前鎮分局,檢舉達人

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