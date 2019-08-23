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緬北武裝衝突19死2000人逃難　解放軍重兵集結雲南邊境防蔓延

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▲大陸解放軍派重兵前往中緬邊境。（圖／翻攝自低调跑渣微博）

▲大陸解放軍派重兵前往中緬邊境。（圖／翻攝自低調跑渣微博）

記者吳宛霖／綜合報導

「緬北聯合陣線」（Northern Alliance）日前在緬甸北部各地發起攻擊，焚燒一座警察崗哨，造成至少14人喪生，之後又與政府軍發生衝突，一週內已導致19人死亡，2000多人逃離。網傳為防止邊境危機蔓延至中國大陸境內，大陸解放軍已派出動輪式裝甲車、武裝直升機、運輸車等，在雲南省的中緬邊境集結。

緬北聯合陣線是指2016年11月緬甸由北部少數民族地方武裝克欽獨立軍（KIA）、若開軍（AA）、德昂民族解放軍（TNLA）以及緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）組成的聯合軍隊。緬甸軍方發言人吞吞尼（Tun Tun Nyi）少將表示，緬甸政府軍與反抗軍在高塔克高架橋（Gokteik）附近的囊秋鎮（Naung Cho）爆發戰鬥，反抗軍還燒毀囊秋鎮的警察緝毒單位。

根據《法新社》報導，衝突造成至少14人喪生，包括7名軍人和4名警察，且還在進行中，反抗軍的攻擊行動很明顯是為了報復當局大舉查扣毒品。緬甸警方緝毒單位7月曾在北部偏遠撣邦（Shan）貴街鎮（Kutkai）大規模掃蕩毒品，查獲大量化學品和價值數百萬美元的甲基安非他命，同時遭反抗軍重砲攻擊。

救援人員表示，受到戰火影響而流離失所的百姓已被帶往緬甸撣邦（Shan）北部臘戍鎮附近的修道院避難。撣邦災害管理部長納因（Soe Naing）表示，「我們正向被迫離開家鄉的人、傷患及罹難者家屬提供基本救援物資和現金。」

▲中國駐緬甸聯邦共和國大使陳海（左）。（圖／翻攝自新浪）

▲中國駐緬甸聯邦共和國大使陳海（左）。（圖／翻攝自新浪）

中國駐緬甸大使陳海表示，近期緬北武裝襲擊行動造成人員傷亡，影響緬北和平穩定，中國對此堅決反對，中國高度重視中緬邊境和平安寧，堅定支持緬甸和平進程，緬北地區停火和平局面應延續下去。

由於位置臨近大陸邊境，網傳解放軍已開始在雲南瑞麗的中緬邊境集結重兵。外界認為，解放軍會如此集結重兵，是因為發生位置臨近中緬邊境，對緬北素有政治影響力的中國想藉此向發生衝突的雙方施壓，另外，因緬北衝突曾對中國邊境造成死傷，所以集結武力防止戰火蔓延到中國境內。

當地民眾拍攝照片顯示，解放軍已出動輪式裝甲車、車載速射砲、運兵車，武裝直升機、運輸直升機，及疑似翼龍無人機。

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關鍵字：緬甸,Northern Alliance,緬北聯合陣線,陳海,Tun Tun Nyi

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