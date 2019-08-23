韓國瑜遲到讓日本議員枯等　謝震武嗆：多久以前就提醒韓國瑜

▲ 對韓國瑜遲到一事，謝震武在節目中表示不解 。（圖／翻攝自YouTube新聞面對面）

記者廖安莘／綜合報導

韓國瑜22日會見日本自民黨青年局長，竟遲到25分鐘。對此，「新聞面對面」的主持人謝震武22日質疑，幕僚在安排行程時，「你們都不算的嗎？你們大家車都閉眼瞎開嗎？」「怎麼會搞到遲到的，我不懂！」他表示，這一切都是一場選戰，所有事情都會影響民眾觀感。

謝震武在22日播出的節目中，不斷表示幕僚作業很重要。他先談到「國家機器」追蹤器案，並引用電影《勇士們》內一段美軍幕僚會商斷箭計畫中，「如果陣亡了一營新兵，就是陣亡很慘，但是死一個上校，那叫屠殺。」他表示，追蹤器如果是這樣發展，傷的可能是韓市長以後說的話，會不會出現沒人相信的狀況，除非眼見為憑，不然大家不會跟進。

接著謝震武又說，議員陳麗娜說看到追蹤器，高雄市新聞局長王淺秋也說，可疑的追蹤器不是裝在車內的GPS，是不一樣的東西，「那意思是有個東西？」韓國瑜確實只是說「可能」被裝追蹤器，「那你們大家出來幫他加這個什麼東西呢？」他表示這事件對市府而言會是一個影響「多久以前就提醒韓市長！」

針對韓國瑜遲到一事，謝震武說，一般人行程都是以到的時間回推「坐車要多久」、「中間有沒有堵車」、「大概梳洗要多久」。他提出疑問，韓市長說今天行程很滿，但前面只有兩個行程，一個是公祭，一個是星雲大師祝壽，「我認為，我看過的所有公祭，如果市長到那的話不會等吧？」

此外，謝震武不解，幕僚在安排行程時，「你們都不算的嗎？你們大家車都閉眼瞎開嗎？」「怎麼會搞到遲到的，我不懂！」「除非是在祝壽的時候市長跟星雲大師多講了幾句話，但是難道幕僚不用提醒一下嗎？」

謝震武提醒，這一切都是一場選戰，所有事情都會影響民眾觀感。「日本90位包括議員和青年軍都在那邊等，到時候他們回日本是怎麼講？」對此韓國瑜表示「已經獲得日本友人的諒解」，謝諷刺「你問我，我也會諒解，我當然會諒解。但我回去以後怎麼講是我的事！」「這些難道大家都不在意嗎？」

日本自由民主黨青年局局長佐佐木紀眾議員22日率該黨所屬國會及地方議員與青年拜會高雄市政府，市長韓國瑜熱情歡迎並致贈高雄名產烏魚子，他表示，這對日台青年交流、學習、切磋及成長有巨大影響和幫助，台日近年來互動非常密切，目前高雄市在日本有八王子市、熊本縣市等三個友好城市，另有長野縣、群馬縣、石川縣、加賀市等15個地方縣市，並簽屬加強合作備忘錄，強化跟日本各地更全面性的互動交流。

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