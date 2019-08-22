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甜美偶像小野田紗栞曬河邊戲水烤肉照　網驚呼：後面飄浮的是啥？

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▲ 小野田紗栞日前到河邊玩水。（圖／翻攝自Tsubaki Factory Ameba）

實習記者羅明輝／綜合報導

出去玩總是會拍些照片，記錄下過程中各種美好點滴，不過有時候也可能會不小心捕捉到一些奇奇怪怪的畫面。日本偶像團體「Tsubaki Factory」成員小野田紗栞近日在個人部落格分享自己到河邊去烤肉的照片，只見她綁著雙馬尾，穿著連身洋裝，站在河水中露出甜美微笑。不過其中一張照片中，小野田紗栞身後竟然拍到了詭異的身影，瞬間引起了網友討論。

▲▼ 小野田紗栞甜美自拍。（圖／翻攝自Tsubaki Factory Ameba）

小野田紗栞甜美自拍。（圖／翻攝自Tsubaki Factory Ameba）

小野田紗栞14日下午在部落格發文提到，自己趁著炎炎夏日，到河邊去玩水、烤肉，並附上4張遊玩照片。照片中可以看到小野田紗栞拿著一串烤蔬菜對著鏡頭自拍，以及她脫下鞋子，赤腳踏入河中戲水的畫面，乍看之下相當自在愜意。

然而，就有眼尖的粉絲注意到，在小野田紗栞發布的第2張照片中，在她身後的水面上，似乎有一個人影正在漂浮著，讓不少網友都嚇了一跳，紛紛在遊記下方留言「是不是有人在後面游泳啊？」、「那個像是在浮潛的人是誰啊？」、「紗栞的後面好像有一個黑髮女子，雙手伸直漂浮在水上耶…還是踏其實只是一個垃圾袋呀」、「燒烤看起來好有趣喔！在河中漂浮的那個人看起來也滿舒適的」。

▼ 小野田紗栞身後的水面上出現一個漂浮的身影。（圖／翻攝自Tsubaki Factory Ameba）

▼ 小野田紗栞身後的水面上出現一個漂浮的身影。（圖／翻攝自Tsubaki Factory Ameba）

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關鍵字：小野田紗栞,Tsubaki Factory,靈異照片

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