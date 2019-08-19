「神奇膠水」黏合牛豬鴨3肉！網紅曝光重組肉製作全程　畫面超驚人

▲「神奇膠水」黏合牛豬鴨3肉，網紅曝光重組肉製作全程。（圖／翻攝自YouTube／衣谷水原egg）

網搜小組／趙蔡州報導

部份餐廳會使用「重組肉」代替「純肉」，當成低價的牛排、豬排等食物販賣。一名YouTuber衣谷水原日前就分享一則影片，揭露了「重組肉」從頭到尾的製作過程，短短1天就能讓鴨、豬、牛不同3種肉黏合在一起，畫面讓其他網友看了紛紛直呼「真的太驚人了。」

衣谷水原在影片中表示，大家應該多少都有聽過重組肉（合成肉、組合肉），「但是具體是怎麼讓肉合成呢，相信很多人都沒有看過，包含我自己」，因此他決定拍一支製作重組肉的影片，接著他就拿出一袋製作重組肉的必要酵素，TG酶（谷氨酰胺转胺酶、轉麩醯胺酶，Transglutaminase）

他表示，TG酶可以催化特定的蛋白質，使蛋白質互相產生交聯，接著他就拿出了豬肉、牛肉、鴨肉等3種不同肉塊，分別以切片、切成碎塊的方式分裝在不同的碗裡，接著將TG酶混入適量的水後，拌入肉片及肉塊中充份攪拌，壓實後放入冰箱催化、等待約6個小時以上的時間。

▲TG酶可以催化特定的蛋白質，使蛋白質互相產生交聯。（圖／翻攝自YouTube／衣谷水原egg）

下一幕可以看見，他把包好的肉團取出來打開後，不論是用切片或切碎的方式，豬牛鴨3種肉都緊密的黏合在一起，切開檢查「橫切面」也可以看見，除了因為沒有壓實產生的縫隙，肉塊全都緊緊的聯成一片，「如果你不仔細去看的話，完全不會覺得它是合成肉。」

影片分享後，網友看了紛紛留言說，「上了餐桌還不是照吃，一次多種風味享受，CP值超高啊」、「合法、衛生、安全就好，我管它是不是合成的」、「從小吃到大，有差嗎」、「量不要超過標準，對人體也無大礙」、「香腸貢丸跟滷蛋，不知道能不能黏在一起」、「一片肉嚐到多種口味。」

▲不論是用切片或切碎的方式，豬牛鴨3種肉都緊密的黏合在一起。（圖／翻攝自YouTube／衣谷水原egg）

根據CAS介紹，Transglutaminase是食品業一種無毒、無致病性的發酵菌產生的酵素，可以作用在肌肉組織，改變肌肉蛋白胺基酸的排列情形，從而讓肉塊之間可以互相黏合，除此之外Transglutaminase也被廣泛應用在其他食品的製造，用來增加產品對溫度的穩定性、乳化性質等。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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