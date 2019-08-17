韓國瑜民調下滑、與蔡英文拉鋸擴大　邱明玉點出兩大隱憂

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

根據最新民調，國民黨總統候選人韓國瑜的支持度下滑，與總統蔡英文的拉鋸擴大。對此，資深媒體人邱明玉表示，從韓國瑜民調下滑趨勢，看到兩大隱憂。

根據《品觀點》民調中心15日公布2020總統大選第五波民調結果，總統蔡英文以36.7％的支持度領先，韓國瑜則是30.1％，兩人差距6.6個百分點。

值得注意的是，第四波民調顯示，蔡英文與韓國瑜首度出現死亡交叉，蔡英文以36.6％的支持度領先韓國瑜的33.8％，雙方差距2.8個百分點。

第四波、第五波民調相較之下，蔡英文從36.6％上升至36.7％，微幅提升0.1個百分點，變動不大；韓國瑜從33.8％下滑至30.1％，短短一周內就下滑3.7個百分點；雙方差距從2.8個百分點擴大為6.6個百分點。

對此，邱明玉接受《品觀點》專訪時表示，從韓國瑜民調下滑看出兩大隱憂，第一，蔡英文民調已連續兩個禮拜都贏過韓國瑜，這是要注意的警訊；第二，韓國瑜下滑，跟近來負面新聞有關，韓國瑜應趕緊止住下滑趨勢。

該民調的調查期間是8月12日至13日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」與「線上網路調查」(IXSuvey)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2,200份 (市話1,081份、網路1,119份)，在95%信心水準下，抽樣誤差皆為±2.09%以內。