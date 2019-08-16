「車門殺手」再現！女騎士閃不過遭擊落　滿臉血倒地送醫

▲▼ 汽車駕駛下車未注意到後方機車且無二段式開門，導致王姓女騎士與其發生擦撞，緊急送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

開車出門下車前務必注意後方來車！嘉義市公明路和吳鳳北路交叉口15日發生車禍案件，消防局13時54分獲報後立即派遣第二消防大隊東區分隊救護車出勤前往搶救，救護人員抵達後發現為汽車與機車擦撞事故。

▲▼ 王姓女騎士被送上擔架緊急送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場一名王姓60歲女傷者躺臥在馬路上，熱心民眾於現場後協助幫忙隔離傷者，預防二次傷害及維持現場交通順暢，據目擊民眾表示，汽車駕駛開啟車門正準備下車時，疑似未二段式開車門及未注意後方來車，導致後方王姓騎士因閃躲不及直接撞上車門而倒地，臉部左顴骨擦傷；救護人員立即對傷者實施初步評估，經評估後患者意識清楚、生命徵象穩定，給予傷者包紮止血、頸圈固定，送往聖馬爾定醫院續做診治，車禍肇事原因後續由警方調查中。

嘉義市政府消防局呼籲，當駕駛車輛、騎乘機車或其他交通工具時，經十字路口除減速慢行外，另外轎車駕駛未依規定兩段式開門，可開罰3600元，為了避免開車門擊落騎士事故再發生，轎車駕駛乘客開車門時，最好都要依規定，兩段式開門，確定安全之後再開車門，避免造成車禍造成憾事發生。