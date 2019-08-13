毛泡桐每年吸收的CO2抵10％新增量　被砍後還能再長7次

▲35年的冷杉（左）還小於5年的毛泡桐（右），可見後者生長速度非常快。（圖／翻攝自World Tree）

實習記者范芷菱／綜合報導

為了控制全球的二氧化碳排放量，除了減少汙染，還有多種樹增加二氧化碳的吸收。據了解，西方稱為皇后樹（Empress Splendor）的毛泡桐是世上吸收二氧化碳最強的樹木，大約吸收了近10％的新增二氧化碳，足以抵消每年人類文明所產生的部分。

據Next Big Future報導，全世界的森林佔陸地總面積的31％，僅僅超過40億公頃，遠比工業革命前的時代還少了59億公頃。如今為了控制二氧化碳，各國家開始種植樹木，而其中毛泡桐是最適合的樹種。金氏世界紀錄紀載，毛泡桐是全世界生長最快的硬木樹，第一年就可以長到6公尺高，只要10年就完全成長，而且做成的木材還有防火和防蟲的天然效果。World Tree官網就有用一張圖來表示，只見35年的冷杉幾乎只有5年的毛泡桐的3分之2大。

▲毛泡桐相比其他樹種更能吸收二氧化碳。（圖／翻攝自維基／Meneerke bloem）

專家表示，毛泡桐不只生長快速，它還有一個再生的驚人特性，被砍伐後還可以再生長7次，持續吸收二氧化碳超過50年，並供應未來幾代的木材來源。一般的人工林每英畝（0.004平方公里）就可以儲存1.1至9.5公噸的二氧化碳；如果改全部種植毛泡桐，每年吸收的二氧化碳會高達103噸。

其實毛泡桐最早的產地就是北美，但因為冰河時期的來臨而消失，所以並不存在著侵入性物種的問題。由於中國大陸地區還存有一些樹，經過培育後又再度傳回美國，被當作木材來使用。