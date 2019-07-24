看「謎片」每年產生約1億噸CO2　超過以色列1年碳排放

▲看謎片每年產生的二氧化碳約1億噸。（示意圖／取自CFP）

記者吳宛霖／綜合報導

法國研討會The Shift Project的最新研究報告指出，看「謎片」會加快全球暖化。影片流量約佔所有線上流量的60%，每年造成的碳排放量超過3億噸，其中，1/3流量是色情內容，每年產生二氧化碳約1億噸，超過以色列1年的碳排放量。

研究透露，當人們專注在減少溫室氣體排放時，應該要更加注意「數位消費」，因為它的碳排放和開高油耗汽車的碳排放一樣高。研究報告指出，「要控制這種現象，需要我們從數位化的放縱轉為清醒。我們需優先考慮資源的使用目的，應該要符合地球能承受的範圍，也同時保留數位技術最有價值的社會貢獻。」

▲手機觀看影片消耗電力產生碳排放。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

研究說明，從線上的數位中心到人們手上的智慧型手機產生碳排放的過程，是由生產、消費數位設備消耗電力，所產生的二氧化碳過程。研究使用網路服務供應商的數據來描述全球網路影片的流量，以及各自的能源使用情形，之後將電力消耗轉化為溫室氣體排放。

結果顯示，佔全世界數位流量60%的線上影片觀看在2018年產生超過3億噸的二氧化碳，與西班牙的年排放量一樣。其中，謎片約佔全球流量的27%，Netflix和Hulu等「影片隨選服務」（Video-on-demand services）約佔34%，而YouTube等服務則佔21%，剩下的大部分來自Skype通話、實況主直播、即時影像監視和遠距醫療。