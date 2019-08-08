「頭獎臉」要大嘴配橢圓臉！連45摃威力彩父親節開獎　網瘋7特徵認爹

記者黃翊婷／台北報導

連45摃的威力彩今日（8日）開獎！台灣彩券加碼公布最容易中高額獎項的幸運兒長相，包含大眼、大嘴、高額頭、橢圓臉，光是今年上半年就有2位擁有「頭獎臉」的年輕人各自抱走億元大獎！

▲今年與去年的「頭獎臉」七大特徵比較。（圖／翻攝自台灣彩券官網，下同）

台灣彩券統計今年（民國108年）上半年的中獎資訊，並分析12位億元頭獎得主的長相，看看哪種長相才是今年最招財的「頭獎臉」，相較於去年上半年的高額頭、短眉、小眼、耳垂大、蒜頭鼻、薄唇、大嘴以及圓形臉等特徵，今年除了同樣有額頭高、耳垂大、蒜頭鼻、大嘴4個特徵，還要具備大眼、一字眉、濃眉、厚唇和橢圓臉。

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台灣彩券公司總經理蔡國基提到，今年1月至6月間共有163位幸運兒贏得超過500萬元以上的大獎，億元以上的大獎共開出12注，包含大樂透10注、威力彩2注，而根據民國103年1月1日至108年6月底的統計，進一步分析139位億元頭獎中獎人的面相，其中有8人年齡介於20到29歲，而光是今年上半年就占了2個名額。

▲新北市是今年上半年的開獎福地。

如果從中獎人的地點來看，在12注億元大獎中，新北市開出4注，堪稱是今年上半年最幸運的開獎福地，其次則為台南市、台中市，而且這12位幸運兒大多都是採用電腦選號（67％）。

另外若由生肖方面分析，107年上半年最容易中億元獎項的生肖為鼠（17.6％）、龍（17.6％），108年上半年則轉變為虎（25％）、羊（25％）。星座則是風象星座的人今年運氣比較好，天秤座以25％的佔比成為最會中億元獎項的星座，水瓶座則以17％位居第二名。

▲連45摃的威力彩8日開獎。（圖／記者紀佳妘攝）

有趣的是，台彩幾乎年年都會公布所謂的「頭獎臉」，這次連45摃的威力彩剛好要在8月8日父親節開獎，意外掀起網友熱烈討論，笑稱要趕快找一個大眼、大嘴、高額頭、橢圓臉的爸爸。

不過，也有不少網友根本不以為意，PTT八卦板上的相關討論則相對冷淡許多，「沒中啦，X」、「是每種臉都要輪一遍嗎？」、「又來啦」、「只要不是我，都是假的」、「下次要不要也分析一下生辰八字」。

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