這7大長相特徵最有偏財運！　上半年2位年輕人抱走億元頭獎

▲台灣彩券今天公布2019上半年中獎人統計，共有12位幸運兒抱走億元以上的公益彩券頭獎。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經連39摃，今晚頭獎上看10.7億元。台灣彩券今（18）日首度亮相中獎彩券，同時也公布2019上半年共有12位幸運兒抱走億元以上的公益彩券頭獎，中獎總金額超過26億元，其中擁有這些面相特徵最容易中高額獎項。

根據台彩統計，今年1至6月共有163位幸運兒贏得超過500萬以上的高額獎金，總中獎金額為40.65億元，而億元以上的大獎共開出12注，其中大樂透10注、威力彩2注。

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值得一提的是，台灣彩券公司總經理蔡國基指出，從2014年到今年6月底，總計有139位億元頭獎中獎人，共有8名年齡介於20至29歲，其中有2位出現在2019上半年。

▲台灣彩券公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

從中獎地點分布來看，在12注億元大獎，新北市就開出4注，成為上半年最旺的開獎福地，而台南市、台中市分別以3注、2注，名列第2、3名；觀察幸運兒的購買方式，這12名幸運中獎人多用電腦選號，高於自己選號。

民眾最為關注最容易中高額獎項的面相，蔡國基表示，從統計來看，2018年及2019上半年億元以上頭獎中獎人多半有高額頭、蒜頭鼻、大耳垂以及大嘴的長相特徵，不過今年上半年則有4大特徵有所不同，包括圓臉變橢圓臉、短眉變一字眉、小眼睛變大眼睛、薄唇變厚唇。

至於2019年最旺星座，天秤座以25%躍居最會中億元獎項的星座，緊追在後的是水瓶座，兩者都是風象星座，比起去年火象的牡羊座一枝獨秀之姿居冠，今年風象星座更是「風」生水起；在生肖方面，今年上半年則以虎、羊最容易中高額獎項。