快訊／利奇馬陸警08:30發布！氣象局不排除轉強颱　「最新路徑曝光」

▲氣象局0830發利奇馬陸警。（圖／翻攝NOAA）

記者賴文萱／台北報導

氣象局表示，將在上午8時30分發布利奇馬陸警，目前路徑大概跟過去3~6小時差不多，持續以西北的方向朝東北方近海接近，今深夜過後到明天一整天，是風雨最明顯的時間，未來也有機會增強至強颱等級。

受到颱風逐漸接近影響，今天北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭、花蓮的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生，中南部及臺東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過下半天後配合熱力作用，也會有明顯的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

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▲利奇馬颱風最新路徑，持續以西北的方向朝台灣東北方近海接近。（圖／中央氣象局）

颱風中心預計在今天深夜到明天會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率，未來颱風有機會增強為強烈颱風，暴風半徑也會再擴大，接近台灣過程中路徑仍有調整空間。

▲利奇馬颱風8/8上午5點半至8/9上午5點半定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周五、周六（9日、10日）各地陸續都會出現強風豪雨，周五隨風向轉為西南風，除離颱風中心較近的北台灣風雨持續外，中南部的降雨也將轉趨明顯，整個西半部及東北部都有豪雨以上等級降雨發生的機率，東部及東南部由於背風沉降關係，有焚風發生機率。

周六白天以後颱風雖然有機會逐漸遠離，但迎風面的中南部仍有局部大雨或豪雨發生機率；氣象局也提醒，颱風路徑預報存在不確定性，往北、往南偏一些都會使各地的風雨有所不同，請多留意氣象局發布的最新預報資訊。