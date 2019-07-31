世界第一高！南投「樟樹公」制霸世界神木網站　「46.4m高」俯瞰盆地

▲世界第一高樟樹。（圖／找樹的人-Taiwan champion trees提供，下同。）

記者林昱萱／綜合報導

臉書粉絲專頁「找樹的人-Taiwan champion trees」在臉書上PO文表示，日前到南投縣信義鄉的神木村，實際測量當地的樟樹公，之後成功在世界神木網站將它登錄為世界最高(46.4公尺)的樟樹，成為一項新的台灣之光。

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「找樹的人」表示，「台灣官方版十大神木之中唯一的闊葉樹，就是神木村的樟樹公，樟樹(Cinnamomum camphora)原生分布於中國、台灣、日本、韓國及越南，目前最粗的個體是日本鹿兒島縣的蒲生の大楠(樹圍24.2m，樹高30m)，而神木村的樟樹公在我們團隊去年攀爬量測並調查附生植物後(樹上的附生植物多達33種)，在世界神木網站成功登錄為世界最高(46.4公尺)的樟樹。」

此外，「找樹的人」提到，「我們幫樟樹公做了光達跟UAV的3D 建模，畢竟樟樹公經歷了1996的賀伯、2001的桃芝、2004的七二水災、2009的八八水災，依然屹立不搖、存活至今，成為神木村民的精神支柱，但是未來的極端氣候下，誰也無法保證樟樹公能聳立多久，我們能做的也是為它留下紀錄而已。」