帶翻糖大賽金獎參展　女大生感嘆「台灣有很多人才，只是還沒被看到」

▲黎明技術學院餐飲管理系大二生王天青參加台灣美食展 。（圖／王天青提供）

記者崔至雲／台北報導

連續4天的2019台灣美食展昨（29）日落幕，日前獲得國際翻糖大賽一金一銅佳績的黎明技術學院餐飲管理系大二生王天青也帶上她的翻糖作品「花開富貴」一同參展。王天青提到，這次參展只有她是大學生，內心非常緊張，但也想告訴大家，其實台灣有很多人才，只是差在「還沒有被看到」而已。

王天青指出，這次美食展她在展場向路過民眾介紹作品時，一開始的時候怕民眾對她的講解不會有興趣，但後來發現台灣處處有人情味，很多人都願意跟她聊天，提出一些對作品的疑問，分享他們自己的人生經驗給她，給她的作品賦予大大肯定，這些都是她曾未體會到的。

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▲▼王天青帶上翻糖作品「花開富貴」參加台灣美食展。（圖／王天青提供）

王天青說，過去都是把作品放在自己的家裡展示，今天能在一個大型的展場上讓別人觀看並賦予鼓勵跟支持，真的是滿滿的暖心跟感動，讓自己更勇敢地去追逐自己喜愛的事物。王天青也非常感謝指導老師陳盈如以及杜佳穎的指導，在他們的用心指導下才能有今天參展演出的機會。

▲王天青與指導老師陳盈如。（圖／王天青提供）

王天青也提到，其實台灣有很多人才，只是差在「還沒有被看到」而已，像她身旁也有很多正在為自己夢想奮鬥的大學生，他們都拿下了無數個金牌，但是缺少一個管道讓台灣更多人了解「翻糖」、「糖霜」、「藝術麵包」、「拉糖」，所以她才拍youtube、參加展覽，但這些目的都不是為了想紅，而是希望能把「翻糖」重新推廣到台灣，讓大家更能了解什麼是翻糖、什麼是糖霜。

▲王天青期望未來能參加的英國Cake international 國際翻糖大賽。（圖／王天青提供）

王天青也說，過去是她的偶像蔡依林把翻糖推廣到台灣，未來希望延續她的精神，讓大家更喜愛翻糖，另外，因往年都是老師培訓王天青製作作品，近期王天青也有一個新的目標，希望能挑戰自己，創作一個獨立製作的作品出國比賽。同時，也希望繼續跟隨著蔡依林的腳步，參加最大場的英國Cake international 國際翻糖大賽，並且會一直磨練自己，直到自己有能力跟偶像站上同一個舞台。

