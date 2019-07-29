小心遲到！離境澳門8/5起「關櫃時間」改了　提前至起飛前60分鐘

▲自8月5日起，搭乘澳門機場離境航班旅客，需於起飛前60分鐘完成報到手續。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

澳門國際機場發布新公告，規定在澳門營運的所有航空公司，自2019年8月5日起，所有離境澳門的航班都必需於起飛時間60分鐘前進行關櫃。台灣虎航表示，原先台虎所有航班都是起飛前45分鐘關櫃，但針對澳門航班將配合此項政策執行。

根據澳門國際機場發布的公告，為了符合國際民航組織及澳門當局對託運行李安檢（HBS）過程的新安全要求，澳門國際機場已全面調整現有的相關硬體設施；同時配合託運行李安檢的新動線規劃，旅客將可能會花更多時間排隊，以便依序在新的檢查區域進行相關查驗。

請繼續往下閱讀...

▲因配合澳門機場規定，台灣虎航自8/5起，所有澳門出發的台虎航班，將改為起飛前60分鐘關櫃。（圖／台灣虎航提供）

為了確保各航班都能在時間內準備完成，並且顧及對旅客的服務滿意度，在澳門營運的所有航空公司，自2019年8月5日起，所有離境澳門的航班都必需於起飛時間60分鐘前進行關櫃。

台灣虎航表示，原本台灣虎航所有航班都是起飛前45分鐘關櫃，但提醒自2019年8月5日起要使用澳門機場離境並搭乘台灣虎航的所有旅客，請務必提前抵達機場，以便有充裕的時間辦理所有相關的報到手續。

台灣虎航營運澳門航班眾多，桃園出發航班每周28班（每日4班）、台中出發每周7班（每日1班）、高雄出發每周8班（每日1班起）。