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阿姆斯壯登月50年　2兒拍賣父遺留3000件紀念品賺5.2億元

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▲ 阿姆斯壯的2名兒子將他留下的紀念品陸續拍賣 。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

首位登上月球的太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）2012年因為醫療疏失過世，在家屬對醫院進行指控後，最終雙方以600萬美元（約新台幣1.8億元）和解。其中，阿姆斯壯與第一任妻子珍妮特（Janet Elizabeth Shearon）所生的2名兒子瑞克（Rick Armstrong）和馬克（Mark Armstrong）除了能拿到大部份合約金外，近年來他們更靠著拍賣父親留下的相關紀念物，賺進1670萬美元（約台幣5.24億元）。

根據《紐約時報》報導，62歲的瑞克和56歲的馬克從去年秋天開始，便持續拍賣阿姆斯壯遺留下至少3000件紀念物，這些拍賣物品包括阿姆斯壯過去曾穿過的太空服、曾經帶上阿波羅11號的美國國旗、登月任務時所佩戴的金質紀念章，還有許多與太空人生涯無關、阿姆斯壯的童年物品，像是一直陪伴他的1隻泰迪熊娃娃、寫給爸媽的明信片還有一封復活節時寫給兔子的信等。

▲ 正逢阿姆斯壯登月50周年，阿姆斯壯2名兒子陸續將父親的紀念物拍賣。（圖／台北天文館提供）

打著登月50週年的宣傳，兄弟倆陸續舉行的三場拍賣會為他們賺進1670萬美元，雖然不清楚在扣除其他費用後，他們可以從這些拍賣物中實際獲得多少，不過數目仍然相當可觀，第四場拍賣會將訂在今年11月舉行。

不過，阿姆斯壯傳記的作者詹姆斯（James R. Hansen）似乎並不認同兄弟倆的做法，他提到，阿姆斯壯在生前從未、也不願意靠著自己的名聲來獲利，「因此，如果阿姆斯壯現在還活著，我非常懷疑他還會不會贊同別讓別人去賣掉他的物品。」

據悉，在1994年，當阿姆斯壯發現有人拍賣他的親筆簽名後，從此拒絕幫別人簽名，希望以此杜絕他人將他當成偶像崇拜的過度行為；而在2005年，有名理髮師在替阿姆斯壯理髮後，將剪下的頭髮收集起來，以3000美元（約新台幣9.3萬元）賣給收藏家，阿姆斯壯德得知後，特別找來律師，要求理髮師如果不把頭髮還給他，就必須將獲利的3000美元捐到他所指定的慈善機構。

▲ 阿姆斯壯與前妻所生的2名兒子瑞克（左）與馬克（右）。（圖／翻攝KennaMcHugh推特）

當時替阿姆斯壯工作的前私人律師的羅斯（Ross Wales）表示，「他覺得自己沒什麼特別的，作為美國太空總署登月計畫的代表人物，如果沒有背後默默付出的千萬科學家與相關人員，他就無法成功在月球上行走。」

在得知外界對拍賣的看法後，馬克說道，「我們在決定拍賣前有過掙扎，也想過父親會不會准許這樣的行為，不過我相信，他不會因為我們拍賣他的紀念物，就抨擊、評斷我們，他會看看我們用這些收益做了什麼事。父親有說過，他希望這個世界能變得更美好，因此我打算追隨他，透過拍賣傳達積極、正向的能量。我也和我太太討論，準備這些收益來成立一個非營利的環保組織，一同保護我們的地球。」

太空紀念品收藏網站「CollectSpace.com」總編羅伯特（Robert Peralman）對此則談到，「我在阿姆斯壯生前曾和他聯繫過，我能理解是否拍賣這些紀念品會是多麼複雜的決定，雖然我不知道如果阿姆斯壯在世，會不會想看到這些拍賣會的存在，但我還是認為，這件事沒有明確的對或錯。」

另外，《紐約時報》也補充，在其他家人控訴醫院有所疏失時，阿姆斯壯的第二任妻子卡蘿（Carol Armstrong）從未加入控告行動，甚至在醫院決定以支付和解金後，她與子女也選擇不接受這筆錢，因此600萬和解金才會主要由瑞克及馬克兩兄弟各分得260萬美元（約新台幣8080萬），剩下的則由瑞克及馬克的6名子女各得2.4萬美元（約新台幣74萬元）、阿姆斯壯的2名兄弟姐妹則各分得25萬美元（約新台幣777萬元）。

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關鍵字：阿姆斯壯,Neil Armstrong,登月,Rick Armstrong,Mark Armstrong,Carol Armstrong

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