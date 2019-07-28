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有安全風險！　阿拉斯加與中國企業「液態天然氣合作計畫」喊卡

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▲ 阿拉斯加州決定終止與中國公司的「液化天然氣」和合作計畫。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國阿拉斯加州（Alaska）前州長沃克（Bill Walker）過去與中國企業簽署的「液化天然氣」（Liquefied Natural Gas ,LNG）合作計畫，日前在現任州長鄧萊維（Mike Dunleavy）的考量後，認為有安全上的疑慮，因而決定終止。

根據美聯社報導，阿拉斯加天然氣開發公司（Alaska Gasline Development Corp）總裁杜伯勒（Joe Dubler）說明，這項合作計畫是2017年在美國總統川普與中國國家主席習近平的見證下所簽訂，「協議內容是中國公司透過購買我們公司75%的液化天然氣，來換取公司的股份。」

杜伯勒接著提到，不過公司並沒有繼續與3間中國公司簽訂「不具法律約束力的協議」，因為鄧萊維政府並不希望阿拉斯加面臨計畫的後續風險「雖然這項合作計畫顯示出阿拉斯加的天然氣具有一定程度的國際利益，不過在確定要正式投資、簽訂協議前，我們都還有更多的準備工作、相關研究調查要做。」

鄧來維對此指出，他希望阿拉斯加州可以放棄執行這項合作計畫，專心思考如何引進其他大型石油公司夥伴來負責接手它。目前阿拉斯加天然氣開發公司正在縮小規模，剩下來的員工將會專注在完成聯邦能源管理委員會的環境評鑑。

民主黨議員塔克（Chris Tuck）坦言，這麼做似乎又把計畫重新帶回2016年時的狀態。當時BP石油公司（BP）、康菲能源公司，（ConocoPhillips）、埃克森美孚公司（ExxonMobil） 都是阿拉斯加州的合作夥伴，後來這些公司認為全球能源市場讓合作計畫在經濟方面變得窒礙難行。

當時這些合作公司的代表就提到，他們可以先擱置或暫緩合作計畫，等到全球能源經濟在市場的狀況改善後再開始，或者是讓阿拉斯加州來判斷怎麼讓合作項目更具經濟性，最後沃克就選擇了後者。

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關鍵字：液化天然氣,阿拉斯加,Mike Dunleavy,Bill Walker,Joe Dubler

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