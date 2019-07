英國樂園又故障！4年前追撞「軌道直插腿」　遊客困半空驚喊：以為要重演

▲遊客被困在空中近20分鐘。(圖/翻攝自Twitter/@TerryBpne)



記者張方瑀/綜合外電報導

曾名列世界10大主題樂園的英國「奧爾頓塔」(Alton Towers)23日下午發生故障意外,知名的「微笑飛車」(Smiler)運轉到一半突然停止,整車遊客被垂直掛在30公尺的高空上近20分鐘。這已經不是該設施第一次出事,這輛雲霄飛車曾在2015年發生過追撞意外,導致16人受到輕重傷。

「奧爾頓塔」發言人向《太陽報》表示,已經將遊樂園門票全額退費給受困遊客,維修團隊目前正努力找出故障原因。從目擊者拍下的畫面可以看到,有幾十名遊客被近乎垂直地掛在30公尺高的軌道上,只能直直地盯著天空,將近20分鐘後才順利脫困。16歲的佛萊爾斯(Dylan Fryers)說,被困在上面時讓他近乎崩潰,「幾年前發生的意外開始不斷出現在我腦海裡。」

